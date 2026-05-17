Cătălina Nan din România este unul dintre arbitrii asistenți delegați la partida Germania – Franța, ultimul act al Campionatului European Feminin U17, care are loc în Irlanda de Nord.

Arbitra română face parte dintr-o brigadă condusă de Frederikke Lydia Søkjær (Danemarca); Laetitia Nuara (Elveția) va fi cel de-al doilea arbitru asistent, în timp ce Elisabet Calvo Valentín (Spania) a fost delegată ca al patrulea oficial, informează FRF pe site-ul oficial.

Germania - Franța este finala, după ce ambele echipe s-au calificat în urma loviturilor de departajare

Partida dintre Germania și Franța va avea loc duminică, 17 mai, de la ora 20:00, pe Stadionul Național din Belfast.

În semifinale, Franța a trecut de Norvegia la loviturile de departajare, în timp ce Germania a învins Spania, tot la penalty-uri.

Germania are în palmares opt titluri europene la această categorie de vârstă (ultimul câștigat în 2022), în timp ce Franța s-a impus o singură dată, în 2023.