ROMANIA - MUNTENEGRU, NATIONS LEAGUE, PRO TV | Are 3 goluri in primele etape si vrea sa inscrie si pentru nationala: "Suntem pregatiti!"

Unul dintre cei mai in forma jucatori convocati de Cosmin Contra s-a intors in tara.

Eric Bicfalvi are un start fantastic de sezon la FC Ural. Mijlocasul de 30 de ani a reusit 3 goluri in primele 6 etape in prima liga din Rusia.

”Normal ca suntem pregatiti, am venit cu ganduri pozitive, sunt doua meciuri pe care e normal sa incercam sa le castigam.



Pe plan personal, imi merge destul de bine. Ca si colectiv, inca scartaim, dar am incredere in echipa noastra si o sa remediem tot impreuna. Dupa Mondial, nivelul a mai crescut, echipele din EL, cate sunt calificate, spun tot si, din pacate, e un minus pentru noi” a declarat Eric Bicfalvi pentru Telekom Sport.

Lotul convocat de Cosmin Contra

Portari: Ciprian Tatarusanu (FC Nantes, 51/0), Costel Pantilimon (Nottingham Forest, 27/0), Florin Nita (Sparta Praga, 2/0)

Fundasi: Romario Benzar (FCSB, 12/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 3/1), Cristian Sapunaru (Kayserispor, 27/0), Vlad Chiriches (Napoli, 53/0), Mihai Balasa (FCSB, 4/0), Alin Tosca (PAOK Salonic, 13/0), Nicusor Bancu (U Craiova 1948 Club Sportiv, 3/0)

Mijlocasi: Razvan Marin (Standard Liege, 11/1), Mihai Pintilii (FCSB, 42/1), Tudor Baluta (FC Viitorul, 1/0), Adrian Stoian (Crotone, 2/0), Paul Anton (Krylia Sovetov, 3/0), Alexandru Chipciu (Sparta Praga, 35/4), Dorin Rotariu (AZ Alkmaar, 6/1), Nicolae Stanciu (Sparta Praga, 22/8), Eric Bicfalvi (FC Ural, 4/0), Constantin Budescu (Al-Shabab, 11/5), Alexandru Maxim (Mainz, 29/2), Alexandru Mitrita (U Craiova 1948 Club Sportiv, 3/0)

Atacanti: Claudiu Keseru (Ludogoret, 23/6), George Tucudean (CFR Cluj, 5/1), Denis Dragus (FC Viitorul, 0/0)

Programul grupei 4 (Seria C) din Liga Natiunilor

7 septembrie

Romania – Muntenegru

Lituania – Serbia

10 septembrie

Serbia – Romania

Muntenegru – Lituania

11 octombrie

Lituania – Romania

Muntenegru – Serbia

14 octombrie

Romania – Serbia

Lituania – Muntenegru

17 noiembrie

Serbia – Muntenegru

Romania – Lituania

20 noiembrie

Serbia – Lituania

Muntenegru – Romania