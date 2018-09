ROMANIA - MUNTENEGRU, PROTV | Primele TESTE adevarate pentru Contra: "Trebuie sa fim mult mai atenti" Mesaj pentru jucatori

Romania - Muntenegru e vineri, 7 septembrie, in direct la PROTV, de la 21:45.

Cosmin Contra a vorbit cu PROTV despre debutul Romaniei in Nations League, pe 7 si 10 septembrie, cu Muntenegru si Serbia. Nationala are o sansa in plus la calificarea la EURO, iar Contra le transmite jucatorilor ca trebuie sa profite de aceasta sansa. Daca se califica la EURO, nationala joaca pe teren propriu in 2020 la EURO.

"Incepe o competitie oficiala si trebuie sa fim mult mai atenti in ceea ce facem, cum ne pregatim. Grijile sunt mult mai mari decat la meciurile amicale.

Daca totul va iesi bine la Ploiesti, nu conteaza vacarmul de la sarbi. Important e castigam primul meci, e cel mai important, automat, vacarmul de la sarbi nu va mai fi asa de important. Nationala s-a simtit bine la Ploiesti, am stat acoolo 2 ani, am avut rezultate extraordinare, este un stadion pe care ma simt bine, si nationala se simte bine.

Jucatorii vor negocia direct cu presedintele FRF pentru prime, sunt convins ca isi doresc enorm sa se califice, iar primele vor veni.

Jucatorii isi aleg numerele, nu sunt in masura sa le dau eu. Nu stiu cine isi va alege 10 in lipsa lui Gicu Grozav. Depinde de ei. Nu cred ca e o povara numarul 10. Eu n-am simtit lucrul asta.

Am jucat acum mult timp cu Serbia, e alta echipa, alta generatie, jucam in competitie diferinta. Daca au castigat atunci cu 5-0 nu inseamna ca si acum va fi la fel.

Daca ne calificam avem posibilitatea de a juca la EURO acasa, ar trebui sa ne motiveze, nu sa fie o povara pentru noi", a spus Cosmin Contra pentru PROTV.



