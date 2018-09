A venit si momentul asta: Romania poate sa RETROGRADEZE! Care sunt regulile Nations League, noua competitie transmisa de PROTV!

Toate rezumatele din Nations League sunt la PROX de joi, de la 23:30. Romania - Muntenegru e vineri, 21:45, la PROTV! Serbia - Romania e luni, 21:45, PROTV!

Nations League, un proiect al fostului presedinte UEFA Michel Platini, va debuta joi, cu 55 de echipe la start, impartite in patru esaloane valorice, care se vor bate si pentru calificarea la EURO 2020.

Competitia este menita sa inlocuiasca meciurile amicale lipsite de popularitate si se va desfasura conform unui sistem complicat, cu promovare si retrogradare.

Castigatoarele grupelor din seriile B, C si D vor promova in esaloanele valorice superioare, in timp ce echipele clasate pe ultimele locuri in seriile A, B si C vor retrograda in esalonul imediat inferior.

Castigatoarele celor patru grupe din Seria A se vor bate pentru trofeul Nations League, intr-un miniturneu care va avea loc in iunie 2019.

In plus, cele mai bune patru echipe din fiecare serie valorica vor intra intr-un baraj de calificare la EURO 2020, daca nu vor reusi acest lucru in urma preliminariilor Campionatului European, in martie 2020, pentru fiecare serie fiind disponibil un loc. Cele patru echipe din play-off vor disputa semifinale intr-o singura mansa (pe terenul echipei cu linie de clasament mai buna in grupele Ligii Natiunilor), iar finalistele se vor duela intr-o singura mansa (gazda va fi trasa la sorti). Castigatoarea se califica la EURO 2020. Acest lucru inseamna ca si echipele din ultima serie valorica (D) vor avea sigur o reprezentanta la EURO 2020.

Romania se afla in a treia serie valorica (C), in Grupa a 4-a, alaturi de Serbia, Muntenegru si Lituania.

Campioana mondiala en titre, Franta, face parte din Grupa 1 a Seriei A, alaturi de Germania si Olanda.

Programul meciurilor din prima etapa a Nations League

Seria A

Grupa 1: Germania, Franta, Olanda

Joi 6 septembrie

Germania - Franta (ora 21,45)

Grupa 2: Belgia, Elvetia, Islanda

Sambata 8 septembrie

Elvetia - Islanda (19,00)

Grupa 3: Portugalia, Italia, Polonia

Vineri 7 septembrie

Italia - Polonia (21,45)

Grupa 4: Spania, Anglia, Croatia

Sambata 8 septembrie

Anglia - Spania (21,45)

Seria B

Grupa 1: Slovacia, Ucraina, Cehia

Joi 6 septembrie

Cehia - Ucraina (21,45)

Grupa 2: Rusia, Suedia, Turcia

Vineri 7 septembrie

Turcia - Rusia (21,45)

Grupa 3: Austria, Bosnia-Hertegovina, Irlanda de Nord

Sambata 8 septembrie

Irlanda de Nord - Bosnia-Hertegovina (16,00)

Grupa 4: Tara Galilor, Irlanda, Danemarca

Joi 6 septembrie

Tara Galilor - Irlanda (21,45)

Seria C

Grupa 1: Scotia, Albania, Israel

Vineri 7 septembrie

Albania - Israel (21,45)

Grupa 2: Ungaria, Grecia, Finlanda, Estonia

Sambata 8 septembrie

Finlanda - Ungaria (19,00)

Estonia - Grecia (21,45)

Grupa 3: Slovenia, Norvegia, Bulgaria, Cipru

Joi 6 septembrie

Norvegia - Cipru (21,45)

Slovenia - Bulgaria (21,45)

Grupa 4: Romania, Serbia, Muntenegru, Lituania

Vineri 7 septembrie

Lituania - Serbia (21,45)

Romania - Muntenegru (21,45)

Seria D

Grupa 1: Georgia, Letonia, Kazahstan, Andorra

Joi 6 septembrie

Kazahstan - Georgia (17,00)

Letonia - Andorra (21,45)

Grupa 2: Belarus, Luxemburg, R. Moldova, San Marino

Sambata 8 septembrie

Belarus - San Marino (19,00)

Luxemburg - R. Moldova (21,45)

Grupa 3: Azerbaidjan, Insulele Feroe, Malta, Kosovo

Vineri 7 septembrie

Azerbaidjan - Kosovo (19,00)

Vineri 7 septembrie

Insulele Feroe - Malta (21,45)

Grupa 4: Macedonia, Armenia, Liechtenstein, Gibraltar

Joi 6 septembrie

Armenia - Liechtenstein (19,00)

Gibraltar - Macedonia (21,45)