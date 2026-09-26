Marius Șumudică vrea să-l vadă cu Bosnia! Sfat pentru Gică Hagi după Suedia - România 2-1: „A jucat atâta timp”

România a debutat în Liga B din Grupa 4 cu o înfrângere pe terenul Suediei, scor 1-2, în meciul oficial de debut al lui Gică Hagi.

Pentru naționala României urmează partida cu Bosnia de la București, de luni, 28 septembrie și meciurile cu Polonia și din nou cu Suedia.

Marius Șumudică, sfat pentru Gică Hagi: „Mie mi-a plăcut! A jucat în Champions League!”

Antrenorul lui CFR Cluj a analizat opțiunile pe care le are în momentul de față Gică Hagi pentru a efectua schimbări în primul '11' al echipei naționale.

Marius Șumudică l-a sfătuit pe selecționerul naționalei României să îi ofere o șansă lui Vlad Dragomir, jucător care a evoluat doar șase minute în partida cu Suedia.

„Acolo, la mijloc, am suferit cu Suedia. E clar că ai nevoie de jucători agresivi și jucători care să-ți câștige dueluri. Mie îmi place (n. r. Vlad) Dragomir. Cât a jucat la echipa națională, mie mi-a plăcut. Îmi place. Este un jucător care acoperă o zonă foarte mare de teren. Potențial, a jucat în Champions League. A jucat atâta timp.

Este un jucător care are potență în picioare, care poate să facă lucrul ăsta și câștigă dueluri. În momentul în care la mijloc ai jucători lenți, atunci ai o mare problemă„, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.

Mijlocașul de 27 de puncte are zece meciuri, un gol și o pasă decisivă în tricoul lui Pafos.

Vlad Dragomir este cotat la 2,2 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.