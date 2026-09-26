Marius Șumudică vrea să-l vadă cu Bosnia! Sfat pentru Gică Hagi după Suedia - România 2-1: „A jucat atâta timp”

Marius Șumudică vrea să-l vadă cu Bosnia! Sfat pentru Gică Hagi după Suedia - România 2-1: „A jucat atâta timp” Nations League
SPORT.RO
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Marius Șumudică a cerut o schimbare în primul '11' al echipei naționale, după meciul cu Suedia.

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Marius SumudicaGica HagiEchipa NationalaRomaniavlad dragomir
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România a debutat în Liga B din Grupa 4 cu o înfrângere pe terenul Suediei, scor 1-2, în meciul oficial de debut al lui Gică Hagi.

Pentru naționala României urmează partida cu Bosnia de la București, de luni, 28 septembrie și meciurile cu Polonia și din nou cu Suedia.

Marius Șumudică, sfat pentru Gică Hagi: „Mie mi-a plăcut! A jucat în Champions League!” 

Antrenorul lui CFR Cluj a analizat opțiunile pe care le are în momentul de față Gică Hagi pentru a efectua schimbări în primul '11' al echipei naționale.

Marius Șumudică l-a sfătuit pe selecționerul naționalei României să îi ofere o șansă lui Vlad Dragomir, jucător care a evoluat doar șase minute în partida cu Suedia.

„Acolo, la mijloc, am suferit cu Suedia. E clar că ai nevoie de jucători agresivi și jucători care să-ți câștige dueluri. Mie îmi place (n. r. Vlad) Dragomir. Cât a jucat la echipa națională, mie mi-a plăcut. Îmi place. Este un jucător care acoperă o zonă foarte mare de teren. Potențial, a jucat în Champions League. A jucat atâta timp.

Este un jucător care are potență în picioare, care poate să facă lucrul ăsta și câștigă dueluri. În momentul în care la mijloc ai jucători lenți, atunci ai o mare problemă„, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.

Mijlocașul de 27 de puncte are zece meciuri, un gol și o pasă decisivă în tricoul lui Pafos.

Vlad Dragomir este cotat la 2,2 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 

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Ciprian Marica, nemulțumit de jucătorii veniți de pe bancă: „Nu au adus un plus de valoare”

Andru Nenciu i-a avut invitați pe Bogdan Lobonț și Ciprian Marica la „matinalul” VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1

Ciprian Marica crede că schimbările făcute de Gică Hagi au fost neinspirate, pentru că jucătorii intrați în repriza a doua nu au adus un plus față de fotbaliștii care s-au aflat pe teren încă din primul minut.

Fostul atacant de la Stuttgart, Schalke 04 și Getafe a subliniat diferența dintre Gyokeres și Screciu la nivel fizic, care s-a văzut în mai multe dueluri de pe parcursul meciului.

„Aici părerile sunt împărțite, mie mi se pare că jucătorii care au intrat de pe bancă de rezerve nu au adus un plus de valoare. Aici mă refer la Tănase, care nu mi s-a părut că a venit cu ceva în plus, a juca și destul de puțin. Mihăilă a avut prea puține mingi și atunci când le-a avut nu a făcut ceva notabil. 

Screciu, care intră la pauză și toată lumea zicea că joacă în fața lui Băluță, care e rezerva lui Screciu la Craiova, bă nu mi s-a părut că a intrat Screciu și a fost... s-a lovit și de Gyokeres de două ori și nu mi s-a mai părut ca în campionatul nostru, cum e Screciu, puternic și tare pe picioare. A avut câteva greșeli, a avut câteva mingi pierdute. Dragomir și Stanciu au jucat prea puțini ca să discutăm despre ei.

Sunt câțiva jucători pe care îi va schimba Gică Hagi, dar nu prea îmi place ideea asta de a schimba echipa total de la un meci la altul. Cred că trebuie să existe un nucleu, dar este și foarte adevărat că nu facem nimic să îi pregătim pe acești băieți ca să joace din trei în trei zile”, a spus Ciprian Marica, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

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