Sâmbătă, 19 septembrie, LIVE pe VOYO SPORT 1 de la ora 10:00, Cristi Pulhac și Mihai Mironică sunt invitații lui Andru Nenciu în emisiunea VOYO SPORT LIVE. Cei trei vor vorbi despre cele mai importante subiecte din sportul românesc și nu numai.

Rapid s-a impus în fața lui FC Argeș, scor 3-1, într-un meci din runda a 10-a din sezonul regulat al Superligii.

Golurile formației giuleștene au fost marcate de Grameni (21', 57') și Andrei Șucu, în timp ce Oancea (68') a înscris golul pentru piteșteni.

Mihai Mironică, surprins de declarația făcută de Daniel Pancu

Mihai Mironică a vorbit despre reușita lui Andrei Șucu din finalul meciului cu FC Argeș și consideră că povestea fiului patronului de la Rapid este una nemaiîntâlnită în fotbal.

Cu toate acestea, analistul de la VOYO SPORT LIVE a subliniat discursul lui Daniel Pancu de după meci în legătură cu viitorul lui Andrei Șucu.

„Povestea asta cu Andrei Șucu, puștiul de 17 ani care marchează într-un moment în care încă era tensiune în meci, este o poveste de care nu mai auzit. Sigur a fost Ianis Hagi, fiul lui Gică Hagi, la Viitorul, dar parcă nu mai fost niciun patron de club care să aibă fiul pe teren și să marcheze.

Cu toate astea, vine Daniel Pancu și cumva pune o pătură pe bucuria asta, spunând că el ar trebui să meargă la Ștefănești. De unde vorbim despre Rapid, care este pe primul loc, dar și golul marcat de Andrei Șucu și bucuria părinților, Daniel Pancu vine și spune că mai degrabă ar trebui să joace la Ștefănești, pentru că va juca puține minute.

Aș remarca atitudinea asta diametral opusă de cea a lui Marius Șumudică, care atunci când era la Rapid, într-o încercare disperată de a-și salva postul, a spus că în stagiunea viitoare va încercat să îl integreze pe Andrei Șucu în echipe și își dorește să îl ajute să crească.

Vine acum Pancu, deși Șucu marchează un gol și entuziasmează toți fanii din Giulești, și spune că jucătorul nu este încă pregătit de aceste lupte din prima ligă a României, cu toate că are niște execuții bune, dar care vin în condițiile în care nu este supus unei presiuni precum cea din Superliga”, a spus Mihai Mironică, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.