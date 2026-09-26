Debutul oficial al lui Gică Hagi pe banca echipei națională nu a fost cu noroc, iar România a pierdut deplasarea de la Suedia, scor 1-2.

Pentru „tricolori” urmează meciul cu Bosnia de pe teren propriu de luni, 28 septembrie, iar mai apoi vor juca împotriva Poloniei și Suediei, în Grupa 4 din Nations League.

Ciprian Marica, nemulțumit de jucătorii veniți de pe bancă: „Nu au adus un plus de valoare”

Andru Nenciu i-a avut invitați pe Bogdan Lobonț și Ciprian Marica﻿﻿ la „matinalul” VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1.

Ciprian Marica crede că schimbările făcute de Gică Hagi au fost neinspirate, pentru că jucătorii intrați în repriza a doua nu au adus un plus față de fotbaliștii care s-au aflat pe teren încă din primul minut.

Fostul atacant de la Stuttgart, Schalke 04 și Getafe a subliniat diferența dintre Gyokeres și Screciu la nivel fizic, care s-a văzut în mai multe dueluri de pe parcursul meciului.

„Aici părerile sunt împărțite, mie mi se pare că jucătorii care au intrat de pe bancă de rezerve nu au adus un plus de valoare. Aici mă refer la Tănase, care nu mi s-a părut că a venit cu ceva în plus, a juca și destul de puțin. Mihăilă a avut prea puține mingi și atunci când le-a avut nu a făcut ceva notabil.

Ciprian Marica, despre Screciu: „Nu mi s-a mai părut ca în campionatul nostru”

Screciu, care intră la pauză și toată lumea zicea că joacă în fața lui Băluță, care e rezerva lui Screciu la Craiova, bă nu mi s-a părut că a intrat Screciu și a fost... s-a lovit și de Gyokeres de două ori și nu mi s-a mai părut ca în campionatul nostru, cum e Screciu, puternic și tare pe picioare. A avut câteva greșeli, a avut câteva mingi pierdute. Dragomir și Stanciu au jucat prea puțini ca să discutăm despre ei.

Sunt câțiva jucători pe care îi va schimba Gică Hagi, dar nu prea îmi place ideea asta de a schimba echipa total de la un meci la altul. Cred că trebuie să existe un nucleu, dar este și foarte adevărat că nu facem nimic să îi pregătim pe acești băieți ca să joace din trei în trei zile”, a spus Ciprian Marica, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.