Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man.

Are echipa națională un lider? Ciprian Marica, răspuns fără ezitare

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În matinalul de sâmbătă, 26 septembrie, Andru Nenciu i-a avut în platou pe Ciprian Marica și Bogdan Lobonț.

Partida de la Solna a debutat cu Ianis Hagi căpitan de echipă. După ce „Prințul” a fost schimbat, banderola a mers, pe rând, la Răzvan Marin și Nicolae Stanciu.

Întrebat în direct despre „problema liderului” de la echipa națională, Ciprian Marica a răspuns direct: căpitan te naști, nu devii. Fostul mare internațional susține că grupul trebuie să își numească reprezentantul, ci nu antrenorul.

„(n.r. - Are România un lider în teren?) Chiar mă întreba cineva aseară cum e să fii căpitan și dacă eu cred că Ianis Hagi se impune. Nu am de unde să știu! De obicei, un lider nu prea poți să îl faci. Te naști lider! Ai în tine anumite lucruri, se și vede. E unul dintre titulari, și-a câștigat poziția asta. Are un discurs bun și relații bune cu ceilalți.

Nu pot să vin eu din afară și să spun, nu sunt în sânul echipei naționale. Ceea ce este rău este să pui un căpitan doar din dorința de a-l pune, fără ca el să fie liderul... Aici văd eu cea mai mare greșeală. S-a întâmplat, de asta îmi aduc aminte.

Mă uit la documentarul lui Pep Guardiola; el spunea că liderul sau căpitanul este ales de jucători, nu de către antrenor. Liderul trebuie ales de grup, jucătorii trebuie să îl aleagă pe cel care merge la președintele Federației și îi spune care sunt nemulțumirile lor. Nu știu să răspund dacă avem un lider sau îl căutăm.

E ca o conducere multicefală, nu face bine. Trebuie să îl identifici pe cel care poate să reprezinte grupul. Dacă toți, trei sau patru, se consideră liderii echipei, se ajunge la haos, la bisericuțe și fiecare încearcă să își atragă jucători de partea lui”, a declarat Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.