VIDEO EXCLUSIV Ciprian Marica, revoltat după eșecul cu Suedia: ”Știu că românii sunt răi, bă, dar în halul ăsta nu mă așteptam!”

Ciprian Marica, revoltat după eșecul cu Suedia: ”Știu că românii sunt răi, bă, dar în halul ăsta nu mă așteptam!” Nationala
SPORT.RO
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La debutul oficial al lui Gică Hagi, România a pierdut primul meci din campania de Nations League.

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RomaniaSuediaCiprian MaricaGica HagiIanis Hagi
Din articol

Tricolorii au pierdut în fața Suediei, scor 1-2. 

Ciprian Marica: ”Atât de hateri și atât de răi cu Ianis Hagi, de parcă Gică Hagi și-ar face rău singur!”

  • Suedia romania liga natiunilor 25092026
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Suedezii au deschis scorul prin Alexander Isak în minutul 20, însă Dennis Man a reușit să restabilească egalitatea după nouă minute. Scorul final a fost stabilit pe finalul primei reprize, când Gyokeres l-a învins pe Ionuț Radu. În repriza secundă, suedezii au avut și un gol anulat, al lui Stroud, după un henț comis de Alexander Isak.

A doua zi după meci, Ciprian Marica a fost prezent în studioul VOYO SPORT LIVE și a analizat prestația tricolorilor. Fostul internațional român a fost surprins neplăcut de reacția fanilor români la adresa lui Ianis Hagi, fiul selecționerului, care a fost titularizat, deși nu a jucat foarte mult la echipa de club.

Ianis Hagi nu a ieșit cu nimic în evidență, însă Ciprian Marica spune că fiul ”Regelui” nu merită toate criticile îndreptate spre el, având în vedere că evoluția sa a fost în nota echipei.

Este o situație cum nu mă așteptam, sincer. Eu știu că românii sunt răi, băi, dar, în halul ăsta de răi, parcă nu mă așteptam. Atât de hateri și atât de răi cu Ianis Hagi, de parcă Gică Hagi și-ar face rău singur. Ok, de-a lungul timpului l-a ajutat, l-a apărat, băi, dar băiatul ăsta nu a fost, mă, chiar așa de rău. Adică, băi, iertați-mă, să desființezi un jucător, și toate întrebările, și tot ce se întâmplă la echipa națională să fie în jurul lui Ianis Hagi mi se pare mult prea mult și mult prea răi. 

Pentru tot ce a făcut Gică Hagi, să nu îi dai credibilitate antrenorului, să nu îl susții, să nu îl ajuți puțin, mai ales că au mai fost situații... Și mă dau exemplu pe mine în situațiile în care nu jucam la echipa de club și veneam la echipa națională, făceam meciuri bune. Se poate întâmpla. Băiatul ăsta are statistici ok față de alții, nu e chiar atât de rău încât să facem așa o tevatură în jurul lui. Sincer, mi se pare mult prea mult și o presiune enormă pe umerii lui Ianis Hagi. E prea mult. 

Suntem mult prea duri și mult prea răi cu Ianis Hagi, care, într-adevăr, nu face un meci deosebit, nu a fost cel mai bun, dar a fost în nota echipei, nu poți să spui că a fost slab, că a dat-o numai la adversar. Ok, nu a sclipit, că asta aștepți de la compartimentul ofensiv, e foarte adevărat, dar am stat departe de poartă. Nici Louis Munteanu nu a sclipit. Dacă era Louis Munteanu băiatul lui Gică ce se întâmpla? Era <<Vai, catastrofă>>! Cam de același nivel au fost”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.

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