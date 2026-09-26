Luptătorul Mickey Gall s-a retras din gala UFC Vegas din noaptea de sâmbătă spre duminică, iar americanul Sedriques Dumas, un delincvent arestat de mai multe ori şi care a făcut închisoare, l-a moştenit ca adversar pe Luis Hernandez. Acest debutant în UFC este poliţist în Florida.

UFC nu şi-ar fi putut dori o poveste mai bună. Retragerea de ultim moment a lui Mickey Gall, accidentat în timpul săptămânii de luptă, se dovedeşte în cele din urmă o adevărată mană cerească pentru organizaţia lui Dana White. Pentru că în cadrul galei principale a UFC Fight Night de sâmbătă, de la Las Vegas se vor înfrunta un poliţist şi un fost delincvent. Exact ca în filme.

Luis Hernandez, o premieră absolută

"Şeful" este Sedriques Dumas. Conform programului, el urma să lupte împotriva lui Mickey Gall, care a fost însă înlocuit de un poliţist adevărat, Luis Hernandez. CV-urile lor respective reprezintă o promisiune minunată pentru cei care iubesc poveştile frumoase.

Imaginaţi-vă puţin: Luis Hernandez, poreclit "The Stache" ("Mustaţa"), ocupă funcţia de adjunct al şerifului din comitatul Miami-Dade. Este primul poliţist în activitate care luptă în UFC după ce a obţinut un contract la Dana White's Contender Series acum… două săptămâni. Iată că primul său adversar este un fost deţinut, condamnat de mai multe ori.

Altercaţie, furt cu spargere, deţinere de armă...

Luis Hernandez, care are opt victorii (5 prin supunere, 3 prin KO) şi nicio înfrângere, se va confrunta cu un luptător cu un cazier judiciar foarte încărcat, cu nu mai puţin de 14 arestări începând din 2014. Sedriques Dumas a fost arestat de patru ori de când a ajuns în UFC, în 2023. În aprilie 2025, la trei săptămâni după ce a fost învins prin KO în prima rundă de Michal Oleksiejczuk, a fost încarcerat la închisoarea din comitatul Escambia, Florida, în urma unui furt cu spargere şi a deţinerii unei arme. Cu un an înainte, în februarie 2024, Dumas fusese, de asemenea, arestat în urma unei altercaţii verbale cu… poliţiştii, în urma unor tulburări ale ordinii publice.

Reîntâlnirea sa cu un poliţist în cuşca UFC Apex de sâmbătă pare, în orice caz, să-l încânte. Sedriques Dumas a distribuit un videoclip realizat de IA în care cei doi luptători, unul îmbrăcat în uniformă de poliţist şi celălalt în uniformă de deţinut, cântă rap în faţa unui microfon. Un teaser amuzant înaintea uneia dintre cele mai improbabile confruntări din istoria UFC.

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