În ciuda victoriei, Zidane a avut parte de o seară de coșmar.
GALERIE FOTO Ghinion uriaș la debutul lui Zinedine Zidane! Kylian Mbappe s-a accidentat grav
Zinedine Zidane a debutat oficial pe banca Franței în meciul din Nations League cu Turcia, scor 1-0.
După o primă repriză încheiată la egalitate, ”Cocoșul Galic” a marcat unicul gol al partidei în minutul 54 prin Kylian Mbappe.
Imediat după gol, Kylian Mbappe a resimțit dureri. Chiar dacă atacantul a încercat să continue meciul, la prima alergare, s-a prăbușit pe gazon și a cerut schimbare.
Mbappe a părăsit terenul accidentat, iar, din primele informații, se pare că este vorba despre o accidentare extrem de gravă la genunchiul piciorului stâng. În locul lui Kylian Mbappe, Zinedine Zidane l-a trimis în teren pe Desire Doue.
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