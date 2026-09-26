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După o primă repriză încheiată la egalitate, ”Cocoșul Galic” a marcat unicul gol al partidei în minutul 54 prin Kylian Mbappe.

Imediat după gol, Kylian Mbappe a resimțit dureri. Chiar dacă atacantul a încercat să continue meciul, la prima alergare, s-a prăbușit pe gazon și a cerut schimbare.

Mbappe a părăsit terenul accidentat, iar, din primele informații, se pare că este vorba despre o accidentare extrem de gravă la genunchiul piciorului stâng. În locul lui Kylian Mbappe, Zinedine Zidane l-a trimis în teren pe Desire Doue.