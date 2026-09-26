Ilie Dumitrescu, explicații după ce Ianis Hagi a dezvăluit că România a jucat într-un sistem diferit față de ce a pregătit Gică Hagi: ”Au fost ceva probleme!”

Ilie Dumitrescu, explicații după ce Ianis Hagi a dezvăluit că România a jucat într-un sistem diferit față de ce a pregătit Gică Hagi: ”Au fost ceva probleme!” Nationala
SPORT.RO
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România a pierdut partida cu Suedia, scor 1-2, primul meci din campania de Nations League.

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Ilie DumitrescuRomaniaSuedia

După meci, Ianis Hagi, fiul selecționerului Gică Hagi și căpitanul echipei naționale, a făcut o declarație care a ridicat semne de întrebare.


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Hagi Jr a declarat că echipa națională a început meciul într-un sistem diferit față de ceea ce s-a lucrat în timpul săptămânii la antrenamente. 

Nu cred că am început temători, dar am început într-un sistem diferit față de ce am lucrat în timpul săptămânii, până am reușit să ne adaptăm, am alergat între jucători, la mijloc nu am reușit să punem presiune. Am reușit să schimbăm, tot ce am lucrat la antrenament ne-a ieșit în unele momente, dar nu mereu. Trebuie să fim mai compacți.

La gol am simțit că e momentul să îi transmit ce simțeam noi pe teren, și el voia să îmi spună același lucru. Am schimbat sistemul pentru acel gol din fază fixă”, a spus Ianis Hagi după meci.

Ilie Dumitrescu, oficial al FRF, a explicat ce a dorit să spună, de fapt, căpitanul echipei naționale în legătură cu schimbarea sistemului de joc. 

Hagi a pregătit ambele variante de sisteme ale adversarului. Până acum au jucat cu trei fundași centrali, iar Ianis ce spune, că la început ei au jucat 4-4-2, dar pe faza ofensivă 4-2-4. Hagi avea pregătită și varianta asta. 

Toată săptămâna s-a pregătit un sistem cu trei fundași centrali. Echipa noastră a jucat 4-4-2 pe defensiv, cu fundaș dreapta Coubiș. Pe fază ofensivă ce am pregătit, 3-4-1-2. Și aici cred eu că au fost ceva probleme cu ieșirile din apărare. Adversarii jucau cu doi atacanți, închideau foarte bine culoarele, nu aveai culoar să joci între linii, am suferit în linia de mijloc.

Ei au blocat foarte bine, ne-au dat benzile și ne-au forțat pe jocul ăsta direct. Au avut un plus în linia de mijloc, au acoperit foarte bine zonele, au o mobilitate foarte bună. Până am intrat în meci ne-a costat puțin, până au început să joace ce a pregătit Gică Hagi. Ideea este că în momentul în care noi intram în posesie ei ne-au închis foarte bine ca să jucăm direct, ceea ce le-a fost mai simplu”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

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