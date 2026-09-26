Dennis Man a marcat golul României în partida pierdută cu Suedia, scor 1-2, în prima etapă din UEFA Nations League. Alexander Isak și Viktor Gyokeres au înscris pentru nordici.

Winger-ul român a avut o reușită spectaculoasă în minutul 29. Fotbalistul lui PSV a controlat pasa trimisă de Andrei Rațiu, l-a depășit pe Victor Lindelof și a finalizat cu un șut care a lovit bara înainte să intre în poartă.

Faza i-a atras atenția și publicației franceze L'Equipe, care a lăudat execuția internaționalului român. „Dennis Man s-a jucat cu Lindelof și a egalat pentru România”, au scris francezii pe contul oficial de X.

Pentru România urmează duelul cu Bosnia și Herțegovina

Pentru Man, acesta a fost al 12-lea gol în 46 de selecții la naționala României. Ultima sa reușită sub tricolor data din 18 noiembrie 2025, în victoria cu San Marino, scor 7-1.

România va juca următorul meci din Nations League pe 28 septembrie, de la ora 21:45, pe teren propriu, cu Bosnia și Herțegovina. Partida va fi transmisă LIVE TEXT pe Sport.ro.