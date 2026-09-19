CFR Cluj - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:30: meci complicat pentru echipa lui Marius Șumudică

Partida CFR Cluj - FC Botoșani, din runda a 10-a din Superliga, va avea loc sâmbătă, de la ora 17:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

CFR Cluj - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:30

25 octombrie 2025, CFR Cluj - Farul 0-2: a fost ultima înfrângere suferită de ardeleni în campionat pe teren propriu. Au urmat acasă 11 succese și patru rezultate de egalitate.

Botoșănenii sunt fără victorie în ultimele 15 deplasări din Superligă (din 30 noiembrie 2025, Unirea Slobozia - FC Botoșani 0-1), interval în care au înregistrat cinci remize și 10 partide pierdute.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 32 de ori, de 16 ori au câștigat clujenii, de opt ori s-au impus moldovenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

Prima dispută a avut loc pe 21 iulie 2013, 0-0 pe „Municipalul" din Botoşani, partida consemnând şi debutul grupării moldave în Superliga României.

Primul din cele 16 succese izbutite de clujeni s-a înregistrat pe 15 decembrie 2013, CFR - FC Botoşani 3-1.

13 decembrie 2015, FC Botoşani - CFR Cluj 2-1: prima victorie izbutită de formaţia botoşăneană în duelurile directe (Ngadeu, I. Fulop / Lopez).

Cea mai mare diferenţă de scor: 16 aprilie 2016, CFR Cluj - FC Botoşani 6-0.

Unicul succes bifat de moldoveni în deplasare: 14 august 2022, CFR Cluj-FC Botoșani 0-1.

Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 19 decembrie 2025, FC Botoșani - CFR Cluj 0-1, gol marcat de Adrian Păun, scrie LFP.