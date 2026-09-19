CFR Cluj - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:30: meci complicat pentru echipa lui Marius Șumudică

CFR Cluj - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:30: meci complicat pentru echipa lui Marius Șumudică Superliga
SPORT.RO
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CFR Cluj - FC Botoșani este LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 17:30.

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Partida CFR Cluj - FC Botoșani, din runda a 10-a din Superliga,  va avea loc sâmbătă, de la ora 17:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

CFR Cluj - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:30

25 octombrie 2025, CFR Cluj - Farul 0-2: a fost ultima înfrângere suferită de ardeleni în campionat pe teren propriu. Au urmat acasă 11 succese și patru rezultate de egalitate.

Botoșănenii sunt fără victorie în ultimele 15 deplasări din Superligă (din 30 noiembrie 2025, Unirea Slobozia - FC Botoșani 0-1), interval în care au înregistrat cinci remize și 10 partide pierdute.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 32 de ori, de 16 ori au câștigat clujenii, de opt ori s-au impus moldovenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

Prima dispută a avut loc pe 21 iulie 2013, 0-0 pe „Municipalul" din Botoşani, partida consemnând şi debutul grupării moldave în Superliga României.

Primul din cele 16 succese izbutite de clujeni s-a înregistrat pe 15 decembrie 2013, CFR - FC Botoşani 3-1.

13 decembrie 2015, FC Botoşani - CFR Cluj 2-1: prima victorie izbutită de formaţia botoşăneană în duelurile directe (Ngadeu, I. Fulop / Lopez).

Cea mai mare diferenţă de scor: 16 aprilie 2016, CFR Cluj - FC Botoşani 6-0.

Unicul succes bifat de moldoveni în deplasare: 14 august 2022, CFR Cluj-FC Botoșani 0-1.

Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 19 decembrie 2025, FC Botoșani - CFR Cluj 0-1, gol marcat de Adrian Păun, scrie LFP.

Marius Șumudică: "Nu mă interesează altceva decât CFR Cluj"

Întrebat ce părere are despre zvonurile privind demiterea unor antrenori din Superliga după doar 9 etape, Șumudică a făcut o comparație cu Turcia, campionat în care a antrenat mai multe sezoane.

Într-o astfel de situație, cu antrenor flat în pragul demiterii, este chiar FCSB, care i-a dat un ultimatum lui Marius Baciu

"Suntem mici copii. Gândiți-vă ce înseamnă Turcia. Eu am fost în Turcia și știu mai bine. Acolo, dacă ai pierdut trei etape, ești în Turkish (n.r - Turkish Airlines). Câteodată poate prinzi la business, câteodată stai la economic cu picioarele la guriță.

Credeți-mă că în România încă există răbdare. Sunt alte țări care schimbă mult mai repede. Dar nu este problema mea, nici nu mă gândesc. Eu am contract bine definit și vreau să duc la bun sfârșit acest sezon, pe un loc onorabil pentru CFR. 

Ați văzut comunicatul meu de presă de ieri. Nu mă interesează altceva decât CFR Cluj și alb-vișiniul care pleacă de la mochetă, de la birou și se duce până aici (n.r - arată spre inimă)", a spus Marius Șumudică.

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