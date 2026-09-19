În minutul 6 al confruntării din Gruia, Răzvan Creț a avut o intrare extrem de dură asupra lui Braun. Deși arbitrul lăsase inițial jocul să curgă, intervenția din camera VAR l-a determinat să revadă faza pe monitor și să îi arate direct cartonașul roșu fotbalistului oaspete. CFR a speculat rapid omul în plus: Biliboc a deblocat tabela în minutul 24 cu o execuție la colțul scurt, din interiorul suprafeței de pedeapsă, iar Drazic a dublat avantajul gazdelor doar cinci minute mai târziu.

Marius Șumudică surprinde după CFR Cluj - FC Botoșani 3-1

Ritmul a rămas alert și în actul secund. Echipa pregătită de Marius Croitoru a reaprins speranțele în minutul 68, când Kovtalyuk a redus din diferență, însă clujenii au menținut presiunea. Dupã ce Cordea a luat la țintă bara în minutul 72, Sergiu Buș, introdus pe parcurs, a închis socotelile în minutul 78, stabilind scorul final: CFR Cluj – FC Botoșani 3-1.

La scurt timp după fluierul final, Marius Șumudică s-a arătat mulțumit de jocul prestat de elevii săi, însă a recunoscut că s-a temut la un moment dat. Motivul? Echipa sa a ratat foarte multe ocazii, iar frica că acestea s-ar putea răzbuna a fost prezentă.

„O victorie mare, importantă. Câteodată e mai greu să joci împotriva unei formaţii care e în zece. Rar mi-a fost dat să văd la echipele pe care le-am antrenat să am atâtea ocazii.

Îmi era frică la un moment dat, când nu marchezi, nu marchezi, la 2-0 primeşti gol şi stai cu frică, şi parcă era nedrept. Ne-am creat o sumedenie de ocazie.

Sunt jucători buni, dar nu numai ei. Felicit jucătorii, e victoria lor, de la Vâlceanu până la Sula, care a stat pe bancă, fără să intre. A intrat Billel Omrani, despre care spune lumea că are nu ştiu câte kilograme", a spus Marius Şumudică, potrivit Prima Sport.