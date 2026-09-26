George Russell a rezistat unui atac de ultim moment din partea lui Max Verstappen şi şi-a asigurat a treia victorie a sezonului într-un dramatic Marele Premiu al Azerbaidjanului, în care mai mulţi piloţi au abandonat, printre care şi Lando Norris de la McLaren.

Pilotul Mercedes a profitat de un start puternic pentru a controla prima jumătate a cursei, lăsându-l pe Oscar Piastri să se apere împotriva atacului celor doi piloţi Red Bull, Verstappen şi Isack Hadjar, în timp ce Russell şi-a mărit avantajul.

George Russell a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului

O eroare a lui Alex Albon de la Williams a dat peste cap cursa, fiind necesară intervenţia safety car-ului, iar britanicul s-a luptat să-şi păstreze poziţia la reluarea cursei; însă acţiunea a fost întreruptă pentru a doua oară când Franco Colapinto a abandonat, scoţându-i din cursă atât pe colegul său de la Alpine, Pierre Gasly, cât şi pe Norris.

Odată ce situaţia s-a stabilizat din nou, Russell a fost supus unei presiuni imense din partea lui Verstappen în ultimele tururi şi, în cele din urmă, a trecut linia de sosire cu doar o zecime de secundă înainte, împiedicându-l pe olandez să obţină ceea ce ar fi putut fi prima sa victorie a sezonului.

Isack Hadjar a terminat pe locul al treilea, asigurând o dublă pe podium pentru Red Bull, în timp ce Charles Leclerc şi Kimi Antonelli au ocupat locurile 4 şi 5 – italianul a profitat la maxim de haosul din faţa sa pentru a avansa de pe locul 16 în zona punctelor.

Lewis Hamilton, de la Ferrari, a terminat singur pe locul şase, în faţa lui Arvid Lindblad, care l-a devansat pe Esteban Ocon la linia de sosire pentru locul 7, urmat de Ollie Bearman şi Carlos Sainz, în timp ce echipa Haas a sărbătorit primele puncte obţinute de la Marele Premiu de la Monaco.

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