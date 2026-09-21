Sufocată de problemele de ordin financiar, CFR Cluj a intrat din nou în insolvență, dar Varga a anunțat obiective îndrăznețe, chiar dacă echipa sa nu poate evolua în cupele europene în sezonul următor.

Omul de afaceri a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul echipei, dar i-a fixat un obiectiv important pentru acest sezon: câștigarea Cupei României.

Neluțu Varga: ”Situația se redresează. Nu am ce să-i reproșez lui Șumudică”

Înainte de întreruperea campionatului pentru meciurile echipei naționale, CFR Cluj a câștigat cu 3-1 în fața celor de la FC Botoșani, astfel că acum este pe locul șapte, cu 13 puncte și un meci în minus față de majoritatea rivalelor din Superliga.

"Situația se redresează, încet, încet. Nu am absolut nimic ce să-i reproșez lui Marius Șumudică, eu am mare încredere în el. Își face datoria lui, noi pe a noastră și ajungem unde trebuie. Am văzut mesajul acela al lui de dragoste pentru CFR și m-a impresionat.

Mi-a dovedit că este cu sufletul aici și eu fac tot ce îmi stă în putință ca să-l susțin. Nu am nicio emoție cu Șumudică. Situația financiară este una bună, le luăm pas cu pas și sperăm ca în decembrie să fim la zi cu toate. Deja am rezolvat multe dintre probleme.

Sincer, obiectivul nostru este Cupa României. Nu vreau să bat câmpii. Legat de campionat, întâi să intrăm în play-off și apoi discutăm mai departe", a spus Varga, la Digi Sport.