România a debutat în Liga B din Grupa 4 cu o înfrângere pe terenul Suediei, scor 1-2, în meciul oficial de debut al lui Gică Hagi.

Pentru naționala României urmează partida cu Bosnia de la București, de luni, 28 septembrie și meciurile cu Polonia și din nou cu Suedia.

Gică Hagi a depistat punctele tari ale Bosniei: „O echipă total diferită faţă cea care a câștigat în România cu 1-0”

Selecționerul naționalei României a vorbit despre partida de la București cu Bosnia, la care Gică Hagi vrea să își ia revanșa după înfrângerea cu Suedia.

Tehnicianul a avertizat însă că Bosnia este o echipă mult mai bună decât cea pe care a întâlnit-o România în calificările pentru Campionatul Mondial, când naționala era antrenată de Mircea Lucescu.

„Despre meciul cu Suedia am spus ce am avut de spus, după aceea ne-am uitat la următorul adversar. E Bosnia, echipă care a fost la Mondiale, echipă bună, care a crescut în ultimii doi ani. Trebuie să fim mai buni decât ei.

A fost un meci, am încercat să câştigăm, nu s-a întâmplat. Optimismul trebuie să fie în continuare, munca e pe termen mediu şi lung, nu e de azi pe mâine. Aseară am vorbit, am făcut lucrurile. Trebuie să fim montaţi bine cu strategia pe care o pregătesc pentru acest meci.

Totul se întâmplă în timp, poţi pregăti ceva şi în teren să fie altceva, pentru că adversarul vede. Trebuie să fii cât mai deschis la dinamica care există, comunicăm foarte bine şi în continuare trebuie să fie la fel. Noi pregătim şi una, şi cealaltă, chiar dacă antrenăm poate mai mult un sistem. Eu v-am zis că joc şi cu 3, şi cu 4. Trebuie să dovedim în teren că suntem mai buni decât ei.

Bosnia e o echipă foarte bună care a fost la Mondiale, care a crescut, e total diferită faţă de Bosnia care a câştigat în România cu 1-0. E o echipă mai experimentată, un antrenor care a adus disciplină, o echipă care luptă, au acel spirit. Trebuie să fim atenţi la toate detaliile acestea şi sperăm să o facem mai bine decât ei”, a declarat Gică Hagi, conform as.ro.

Bosnia a debutat în Grupa 4 din Liga B de Nations League cu un egal, scor 0-0, în deplasare cu Polonia.