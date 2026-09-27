Partida se va disputa pe Arena Națională, dar ”tricolorii” nu vor avea parte de susținerea publicului. Meciul se va disputa fără spectatori.

Gică Hagi (61 de ani) a susținut conferința de presă premergătoare jocului și a vorbit despre Dennis Man (27 de ani), care a reușit să marcheze în partida de la Stockholm și a avut o evoluție lăudată de mai multe voci importante din fotbalul românesc.

”Regele” crede că fotbalistul lui PSV Eindhoven poate evolua atât ca extremă dreaptă, cât și în centrul flancului ofensiv.

Gică Hagi: ”Dennis Man e atacant, eu așa văd lucrurile”

„Din punctul meu de vedere, Dennis Man e atacant. Un jucător poate fi atacant lateral, atacant central. Nu e poziția de bază, dar se numește polivalență. Poate să joace acolo, drept dovadă a dat gol, deci a făcut bine. El nu e extremă, e atacant. Profilul unui atacant, în măsură de 80%, e să dea gol sau pasă de gol. Mijlocașii trebuie să recupereze și să paseze, fundașii să se apere bine.

Eu așa văd lucrurile. Se cheamă polivalență. El a jucat poziția lui, vârf dreapta. Un atacant la mine îl puteți vedea atât în dreapta, cât și în stânga sau centru. Depinde de situație sau de cât voi fi eu la echipa națională”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă.

Locul 1 din grupă va promova în Liga A din Liga Națiunilor și are șanse mari de calificare la EURO 2028. Poziția secundă asigură barajul de promovare în Liga 1, în timp ce locul 3 rămâne în Liga B. Locul 4, cel de care suporterii se tem, va juca un baraj de retrogradare cu o formație din Liga C.

Programul României din UEFA Nations League