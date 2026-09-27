Florin Prunea: "Egalul nu ne ajută cu absolut nimic. Trebuie să câștigăm jocul de acasă cu Bosnia"

După 1-2 contra Suediei, Florin Prunea spune că România este obligată să câștige contra Bosniei, luni seară, pe Arena Națională, în meciul care se va disputa fără spectatori. Fostul portar al Generației de Aur speră ca tricolorii să prindă una dintre primele două poziții din grupa de Nations League.

Clasarea din grupa de Liga Națiunilor are un impact important și asupra preliminariile EURO 2028. Formațiile care termină pe locurile 1-2 vor fi urna a doua, în timp ce ocupantele locurile 3-4 vor fi repartizate în urna a treia.

"E păcat că n-am reușit să luăm măcar un punct cu Suedia. Era important să începem această campanie fără înfrângere.

Egalul nu ne ajută cu absolut nimic. Trebuie să câștigăm jocul de acasă cu Bosnia. Dacă nu, punem în pericol și locul 2", a spus Florin Prunea, pentru PRO TV.