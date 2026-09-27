EXCLUSIV Presiune pe Gică Hagi înainte de România - Bosnia: "Egalul nu ne ajută cu nimic, trebuie să câștigăm"

Presiune pe Gică Hagi înainte de România - Bosnia: &quot;Egalul nu ne ajută cu nimic, trebuie să câștigăm&quot; Nationala
SPORT.RO
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România a debutat cu stângul în Liga Națiunilor, după 1-2 contra Suediei, în deplasare. Tricolorii au însă șansa de a-și lua revanșa, luni seară, contra Bosniei.

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Florin PruneaEchipa NationalaSuediabosnia
Din articol

Florin Prunea: "Egalul nu ne ajută cu absolut nimic. Trebuie să câștigăm jocul de acasă cu Bosnia"

După 1-2 contra Suediei, Florin Prunea spune că România este obligată să câștige contra Bosniei, luni seară, pe Arena Națională, în meciul care se va disputa fără spectatori. Fostul portar al Generației de Aur speră ca tricolorii să prindă una dintre primele două poziții din grupa de Nations League.

Clasarea din grupa de Liga Națiunilor are un impact important și asupra preliminariile EURO 2028. Formațiile care termină pe locurile 1-2 vor fi urna a doua, în timp ce ocupantele locurile 3-4 vor fi repartizate în urna a treia.

"E păcat că n-am reușit să luăm măcar un punct cu Suedia. Era important să începem această campanie fără înfrângere. 

Egalul nu ne ajută cu absolut nimic. Trebuie să câștigăm jocul de acasă cu Bosnia. Dacă nu, punem în pericol și locul 2", a spus Florin Prunea, pentru PRO TV.

Ce meciuri mai dispută România în Liga Națiunilor

  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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