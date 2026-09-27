Selecționerul Gheorghe Hagi a prefațat duelul de pe Arena Națională, care se va disputa fără spectatori. ”Regele” a subliniat faptul că Bosnia este o echipă puternică, ținând cont că a făcut o figură frumoasă și la Campionatul Mondial din această vară.

Hagi este concentrat pe obiectivele sale la echipa națională și nu se uită în clasamentul FIFA, acolo unde România a ajuns pe locul 53, departe de cele mai importante naționale ale lumii.

Gheorghe Hagi: ”Nu vreau să vorbesc despre locul pe care suntem”

„Bosnia a făcut un progres foarte mare în ultimii doi ani, e clar că în acest sens au crescut și jucătorii, de aceea cred eu că au ajuns să joace la Mondial. Au crescut mult din punct de vedere mental, au o echipă bună, un antrenor foarte bun.

Dacă tu ești, din punct de vedere mental, foarte bine, e clar că jucătorii dau un randament foarte bun. Ne doream să fie stadionul plin, era un avantaj pentru noi pentru că aveam publicul, al 12-lea jucător.

De asta cred că suporterii erau importanți, Bosnia arată ca o echipă disciplinată, ordonată, mult mai bună față de acum doi ani, de la ultimul meci pe care l-am jucat acasă. E o echipă care a participat la Mondiale, dar suntem încrezători, indiferent de echipa care va începe, că trebuie să câștigăm.

(...)

Trebuie să ai spirit, să știi să te lupți. Fotbalul e duel, trebuie să știi să faci lucrul ăsta. Strategia mea de când m-am făcut antrenor e una singură: să încerc să devin cel mai bun. E muncă, muncă, muncă. Această strategie, pe care o am în contractul meu cu FRF, e să încerc să fac acest lucru. Nu suntem în momentul de față (n.r. - cei mai buni) și nu vreau să vorbesc despre locul în care suntem, nici măcar să pomenesc. Știu care e locul, știu de pe ce loc am preluat echipa. Avem multă muncă de făcut”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă.

Locul 1 din grupă va promova în Liga A din Liga Națiunilor și are șanse mari de calificare la EURO 2028. Poziția secundă asigură barajul de promovare în Liga 1, în timp ce locul 3 rămâne în Liga B. Locul 4, cel de care suporterii se tem, va juca un baraj de retrogradare cu o formație din Liga C.

Programul României din UEFA Nations League