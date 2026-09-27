Cristi Chivu, pierdere imensă! Juventus e gata să dea lovitura

Inter se gândește deja la jucătorii al căror contract expiră la finalul stagiunii actuale, iar unul dintre fotbaliștii aflați într-o astfel de situație este Hakan Calhanoglu.

Oficialii „Nerazzurrilor” pregătesc o ofertă de prelungire pentru mijlocașul turc de 32 de ani al cărui contract expiră în vara anului viitor.

Juventus și Galatasaray stau la pândă pentru Calhanoglu

Inter îl vede în continuare un om de bază în proiectul lui Cristi Chivu pe Calhanoglu, dar își doresc să îi prelungească înțelegerea și să îi scadă salariul actual.

Concret, „nerazzurrii” îi vor face agentului jucătorului turc, Gordon Stipic, o ofertă de prelungire pe încă doi ani cu un salariu de 4,5 milioane de euro net plus bonusuri, față de salariul pe care îl are Calhanoglu în prezent de 6,5 milioane de euro net, conform TMW.com.

Italienii dezvăluie însă că Juventus și Galatasaray sunt două echipe care monitorizează atent situația mijlocașului ofensiv și sunt gata să îl oferteze pe Hakan Calhanoglu pentru a-l aduce liber de contract.