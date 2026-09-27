„L-aș fi văzut titular!” Ciprian Marica surprinde după deciziile luate de Gică Hagi în Suedia - România

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man.

Ciprian Marica ar fi jucat cu Daniel Bîrligea în meciul cu Suedia

Gică Hagi a convocat nu mai puțin de 33 de jucători pentru partidele din UEFA Nations League, însă doar 23 au prins lotul în duelul cu Suedia. Printre cei lăsați acasă se numără și Daniel Bîrligea, atacant transferat în mercato de vară la Frosinone, în Serie A.

Selecționerul a mizat pe Louis Munteanu în duelul cu nordicii, iar atacantul a avut două ocazii importante în prima repriză. Totuși, evoluția sa a fost, în mare parte, ștearsă.

Întrebat despre Daniel Bîrligea, Ciprian Marica s-a arătat surprins de faptul că selecționerul nu l-a păstrat în lot, în condițiile în care l-ar fi văzut chiar titular cu Suedia. În ciuda acestui fapt, Marica nu vrea să conteste deciziile lui Gică Hagi.

”(n.r. Bîrligea nu a fost inclus în lotul pentru meciul cu Suedia și ar urma să fie păstrat pentru Bosnia) Aici putem discuta. Este o decizie a selecționerului pe care și-o asumă. Eu îl vedeam pe Bîrligea în lot (n.r. cu Suedia), chiar titular. Aici ține și de inspirația antrenorului.

Pe asta putem trage la răspundere și ne putem da cu părerea despre deciziile selecționerului. Să mergi cu un singur vârf în Suedia... Nu știu cum a gândit-o. Nu știu dacă a fost bună sau rea, dar am pierdut în fața unui adversar mai bun valoric”, a spus Ciprian Marica, potrivit Digi Sport.