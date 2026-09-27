„L-aș fi văzut titular!” Ciprian Marica surprinde după deciziile luate de Gică Hagi în Suedia - România

„L-aș fi văzut titular!” Ciprian Marica surprinde după deciziile luate de Gică Hagi în Suedia - România Nationala
SPORT.RO
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Ciprian Marica ar fi folosit un jucător în Suedia - România.

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daniel birligeaGica HagiCiprian Marica
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Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man.

Ciprian Marica ar fi jucat cu Daniel Bîrligea în meciul cu Suedia

Gică Hagi a convocat nu mai puțin de 33 de jucători pentru partidele din UEFA Nations League, însă doar 23 au prins lotul în duelul cu Suedia. Printre cei lăsați acasă se numără și Daniel Bîrligea, atacant transferat în mercato de vară la Frosinone, în Serie A.

Selecționerul a mizat pe Louis Munteanu în duelul cu nordicii, iar atacantul a avut două ocazii importante în prima repriză. Totuși, evoluția sa a fost, în mare parte, ștearsă.

Întrebat despre Daniel Bîrligea, Ciprian Marica s-a arătat surprins de faptul că selecționerul nu l-a păstrat în lot, în condițiile în care l-ar fi văzut chiar titular cu Suedia. În ciuda acestui fapt, Marica nu vrea să conteste deciziile lui Gică Hagi.

”(n.r. Bîrligea nu a fost inclus în lotul pentru meciul cu Suedia și ar urma să fie păstrat pentru Bosnia) Aici putem discuta. Este o decizie a selecționerului pe care și-o asumă. Eu îl vedeam pe Bîrligea în lot (n.r. cu Suedia), chiar titular. Aici ține și de inspirația antrenorului.

Pe asta putem trage la răspundere și ne putem da cu părerea despre deciziile selecționerului. Să mergi cu un singur vârf în Suedia... Nu știu cum a gândit-o. Nu știu dacă a fost bună sau rea, dar am pierdut în fața unui adversar mai bun valoric”, a spus Ciprian Marica, potrivit Digi Sport.

  • Echipa de start aliniată de Gică Hagi: I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, T. Băluță, R. Marin, Bancu - I. Hagi - Man, L. Munteanu. Rezerve: Cojocaru, Hindrich, Borza, Burcă, Ilie, Eissat, Stanciu, Olaru, Mihăilă, Screciu, Tănase, V. Dragomir.
  • Tiago goncalves vs birligea imago1058296666h
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Avertisment pentru jucătorii convocați de Gică Hagi! Ionuț Rada pune presiune

Sport.ro a purtat un dialog cu Ionuț Rada despre jucătorii echipei naționale. Fostul internațional susține că Gică Hagi are o strategie pe termen lung, iar fotbaliștii convocați nu ar trebui să se mulțumească doar cu prezența la acțiunea din această toamnă. Motivul? Selecționerul va căuta constant să găsească soluțiile care să funcționeze.

„Nu cred că alegerile din acest prim meci vor fi definitive. Depinde de puterea jucătorilor și de ceea ce reușesc la echipele de club pentru a fi din nou convocați. Cred că Hagi are o strategie și știe ce face. Ideea este ca noi — presa și suporterii — să îl ajutăm și să îi oferim încredere, pentru că nu o să fie ușor. Vor fi probabil și meciuri mai slabe sau partidă pe care le vom pierde. 

Dacă la o echipă de club ai nevoie de mult timp ca să omogenizezi un lot, la echipa națională totul trebuie să funcționeze mult mai rapid. Așa că eu, ca suporter al echipei naționale și fan al lui Gică Hagi, consider că e de datoria noastră să îi acordăm tot sprijinul”, a declarat Ionuț Rada pentru Sport.ro.

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