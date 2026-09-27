VIDEO EXCLUSIV Ce îi așteaptă pe tricolori în meciul cu Bosnia: ”Un mare dezavantaj!”

Ce îi așteaptă pe tricolori în meciul cu Bosnia: ”Un mare dezavantaj!” Nationala
Radu Stroe
Data publicarii:
Data actualizarii:

România va înfrunta Bosnia în al doilea meci din Nations League.

TAGS:
RomaniabosniatricoloriRazvan RatNations League
Din articol

În primul meci din această campanie, tricolorii au pierdut în deplasarea cu Suedia, scor 1-2.

Răzvan Raț: ”E un dezavantaj mare că meciul cu Bosnia se joacă fără spectatori!”

  • Suedia romania liga natiunilor 25092026
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Meciul cu Bosnia se va disputa luni, pe Arena Națională, însă tricolorii nu vor avea parte de susținerea fanilor, ca urmare a sancțiunii primite din partea UEFA pentru incidentele din partida România - Kosovo.

Răzvan Raț a declarat la emisiunea VOYO SPORT LIVE că România va avea un mare dezavantaj în partida cu Bosnia pentru că meciul se va juca fără spectatori. Fostul internațional român susține că tricolorii vor avea mai mult de suferit decât bosniacii, deoarece se va simți foarte tare absența suporterilor. 

E un dezavantaj mare! Din punctul de vedere al jucătorului, e foarte ciudat când e tribuna goală. Ai un sentiment foarte ciudat atunci când joci fără spectatori. Poți să vorbești, nu asta e problema, problema e că e foarte ciudat în sensul în care nu ești obișnuit să joci fără spectatori, ești obișnuit să fie gălăgie. Îți lipsește, trebuie să te automotivezi. 

Tribuna te motivează, indiferent că joci acasă sau în deplasare. Acasă tribuna e cu tine, iar în deplasare te motivează că te înjură. E o chestiune de ambiție și de motivație în plus. Pe de altă parte, având în vedere că jucăm acasă, e mai mult un minus pentru noi decât pentru ei. Tribuna ar fi fost cu noi și te ajută, mai ales dacă începi și bine și totul merge în regulă”, a spus Răzvan Raț la VOYO SPORT LIVE.

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