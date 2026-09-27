Ruptură totală: omul care nu-i mai răspunde lui Reghecampf la telefon! „E fiert“

Ruptură totală: omul care nu-i mai răspunde lui Reghecampf la telefon! „E fiert“ Fotbal extern
SPORT.RO
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Modul în care tehnicianul român s-a comportat, la ultimul său loc de muncă, înaintea venirii la FCSB, i-a făcut mulți dușmani.

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Laurentiu ReghecampfFCSBEsperance Tunis
Din articol

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) s-a și apucat deja de muncă, la FCSB, după plecarea sa cu scandal de la Esperance Tunis.

De această dată, în al treilea mandat la formația bucureșteană, „Reghe“ va avea o motivație suplimentară de a reuși. Pentru că, în caz contrar, îi va fi foarte greu să-și găsească de lucru. Mai ales în Africa, unde rezultatele sale bune au fost „pătate“ de comportamentul său inadecvat. La cum s-a despărțit de Al-Hilal Omdurman (Sudan) și de Esperance (Tunisia), Reghecampf și-a creat imaginea unui tehnician care nu-și respectă cuvântul dat și / sau contractul semnat.

Acum, la o săptămână după anunțul făcut de Gigi Becali, cum că s-a înțeles cu „Reghe“, știrile despre „divorțul“ românului de Esperance continuă să facă valuri în presa din Tunisia.

Vicepreședintele clubului, scârbit de ce a făcut Reghecampf

În ciuda faptului că s-a tot lăudat, la venirea în România, că a semnat rezilierea cu Esperance pe cale amiabilă, versiunea lui Reghecampf e respinsă categoric de oficialii fostei sale formații. Practic, arabii spun, răspicat, că antrenorul de 51 de ani a mințit, în această privință. Dovadă și faptul că Esperance n-a făcut până acum nicio comunicare oficială în legătură cu rezilierea acordului cu „Reghe“.

În acest moment, cu ajutorul avocaților, Esperance finalizează dosarul pe care îl va depune la FIFA împotriva lui Laurențiu Reghecampf. Iar presa locală a dezvăluit că, în disperare de cauză, într-o ultima tentativă de a opri acest demers al arabilor, „Reghe“ a încercat să ia legătura cu Chokri El Ouaer (foto, 60 de ani), vicepreședintele lui Esperance. Degeaba însă!

„Reghecampf e conștient că va fi dat în judecată, la FIFA. De aceea, a tot încercat să ia legătura cu omul care a intermediat revenirea sa, la Esperance, Chokri El Ouaer. Acesta e <<fiert>> însă din cauza celor întâmplate, mai ales că scandalul plecării lui Reghecampf a izbucnit, atunci când el se afla America, pentru a-și vizita rudele. În ultimele zile, Chokri El Ouaer a refuzat să-i răspundă lui Reghecampf la telefon, încă un semn că antrenorul din România a devenit persona non grata la club“, au relatat jurnaliștii tunisieni.

Esperance vrea o despăgubire uriașă de la „Reghe“

Laurențiu Reghecampf riscă să stabilească un nou record negativ. În 2023, în momentul plecării sale cu scandal de la Universitatea Craiova, el a fost dat în judecată de club. Rezultatul? Un litigiu pierdut de antrenor din cauza căruia Gigi Becali a fost nevoit să plătească acum aproximativ 170,000 de euro lui Mihai Rotaru. În caz contrar, „Reghe“ n-ar fi avut drept de muncă în Superliga noastră.

Acest episod se poate repeta acum cu clubul Esperance în prim-plan. Potrivit informațiilor din presa arabă, la FIFA, Esperance va cere de la „Reghe“ daune de minim 450,000 de euro pentru rezilierea contractului înainte de termen! Firește, dacă va pierde acest litigiu și nu va achita suma solicitată de fostul său club, antrenorul român va primi o suspendare din partea FIFA!

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