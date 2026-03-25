„Tricolorii” vor întâlni Turcia pe 26 martie, la „Beșiktaș Park” din Istanbul. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 19:00.

Înaintea confruntării, fostul atacant al lui FC Vaslui, Wesley Lopes, a analizat șansele României într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

Wesley Lopes avertizează: „Turcii sunt săriți de pe fix”

Fostul golgheter din Liga 1 crede că naționala României poate produce surpriza, dacă jucătorii vor avea curaj și încredere în propriile forțe. Wesley a ținut să evidențieze și natura pasională a turcilor, care vor avea în spate un stadion plin „ochi”.

„Aveți o echipă bună și puteți să puneți probleme în meciul cu Turcia. Dar vă mai zic ceva. Acolo va fi stadion plin. NE-BU-NI-E! Stadion plin, ești nebun la cap? Turcii sunt săriți de pe fix! Să știți lucrul ăsta!

Trebuie să nu aveți frică! Aveți jucători valoroși, credeți-mă. E greu, sigur că e greu. Să nu uităm, suntem toți la fel. E problemă la cap, e problemă de mentalitate. Jucătorii trebuie să aibă încredere în ei.

Poate va spune lumea acum: «Uite, vorbește și Wesley ăla!», dar asta e viața. Eu nu vorbesc prostii! Vă spun adevărul. Aveți o echipă națională bună. Trebuie să aveți mentalitate de campion și încredere”, a declarat Wesley Lopes pentru Sport.ro.

Dacă va trece de Turcia, România va disputa finala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială împotriva câștigătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Meciul decisiv este programat pe 31 martie, în deplasare, de la ora 21:45, și va putea fi urmărit, de asemenea, în format LIVE TEXT pe Sport.ro.