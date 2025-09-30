Goalkeeper-ul Craig Gordon revine în lotul Scoției pentru meciurile de calificare la Cupa Mondială, jucate acasă împotriva Greciei și Belarusului.



Gordon, în vârstă de 42 de ani, nu mai pusese piciorul pe suprafața de joc de la începutul lunii mai a acestui an.

Legitimat la Hearts în Scoția, portarul nu a prins lotul în acest sezon, dat fiind faptul că abia a revenit după o accidentare la gât.



La 42 de ani, Gordon a fost convocat la naționala Scoției



Craig Gordon are bifate 81 de selecții pentru britanici, iar, la nivel de club, se poate lăuda cu aproape 700 de apariții.



Revenind la grupă, Scoția are patru puncte: remiză 0-0 în Danemarca și o victorie cu 2-0 împotriva Belarusului în Ungaria.



Pe portar îl așteaptă două meciuri, ambele disputate acasă, împotriva Greciei (Joi, 9 octombrie, 21:45) și Belarus (Duminică, 12 octombrie, 19:00).



Cum arată lotul Scoției

