Guvernul spaniol a lăsat să se înțeleagă că ar putea retrage naționala iberică de la turneul final dacă Israelul va obține calificarea, ca formă de protest față de conflictul din Gaza.

Ibericii cer excluderea Israelului din competițiile internaționale

Premierul Pedro Sanchez și mai mulți membri ai guvernului său consideră că Israelul ar trebui exclus din competițiile sportive internaționale, după modelul aplicat Rusiei în 2022, când FIFA și UEFA au interzis echipelor ruse să mai participe la competiții, ca urmare a invaziei din Ucraina.

Patxi Lopez, purtător de cuvânt al Partidului Socialist din Congres, a declarat că Spania „va analiza situația la momentul potrivit” și nu exclude varianta boicotului.

În plus, ministrul Sporturilor, Pilar Alegria, a explicat că „sportul nu poate fi izolat de ceea ce se întâmplă în lume, mai ales când vorbim de încălcări grave ale drepturilor omului”.

Israel, în lupta pentru calificare

Israelul e pe locul 3 în grupa de calificare, la egalitate de puncte cu Italia, și are șanse reale să ajungă la baraj. În același scenariu s-ar putea regăsi și România, dacă nu obține calificarea directă.

Între timp, Spania este lider în grupa sa și mare favorită la câștigarea trofeului, dar poziția guvernului ar putea schimba radical lucrurile dacă Israel va fi prezent la turneul final.

