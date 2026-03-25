Florin Prunea a dat scorul exact la Turcia - România: "Înjurați-mă, dar eu așa cred"

Florin Prunea (57 de ani), fostul portar al României, a oferit un pronostic pentru meciul tricolorilor cu Turcia, din play-off-ul CM 2026.

  • România înfruntă Turcia, joi, de la ora 19:00, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.
  • Învingătoarea din duelul Turcia - România va înfrunta în deplasare finala barajului cu câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo. Ultimul act al play-off-ului este programat marți, 31 martie, de la ora 21:45.

Florin Prunea: "Turcia - România 2-1. Înjurați-mă, dar eu așa cred"

Mai mulți foști jucători emblematici ai naționalei României, precum Gică Hagi, Gică Popescu, Florin Răducioiu, Adrian Ilie sau Tibor Selymes, au plecat miercuri la Istanbul pentru a asista la partida cu Turcia de pe stadionul lui Beșiktaș.

Florin Prunea nu a făcut parte din delegația Generației de Aur, având în vedere că a primit rolul de delegat UEFA la partida Bosnia U21 - Slovenia U21, care se va disputa vineri după-amiază, în preliminariile EURO 2027.

Spre deosebire de alți foști colegi de națională, Prunea nu crede în calificarea României și anticipează o victorie la limită a Turciei.

"Scor corect mâine? Ne bate Turcia cu 2-1. Eu nu sunt optimist. Înjurați-mă, dar eu așa cred.

E diferență mare între echipe, pe bune. Ia toți jucătorii și o să vezi. Îmi pare rău", a spus Florin Prunea, într-un live pe rețelele sociale.

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
  • MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
  • ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
