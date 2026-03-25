Florin Prunea a dat scorul exact la Turcia - România: "Înjurați-mă, dar eu așa cred"

România înfruntă Turcia, joi, de la ora 19:00 , la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.

, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială. Învingătoarea din duelul Turcia - România va înfrunta în deplasare finala barajului cu câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo. Ultimul act al play-off-ului este programat marți, 31 martie, de la ora 21:45.

Florin Prunea: "Turcia - România 2-1. Înjurați-mă, dar eu așa cred"

Mai mulți foști jucători emblematici ai naționalei României, precum Gică Hagi, Gică Popescu, Florin Răducioiu, Adrian Ilie sau Tibor Selymes, au plecat miercuri la Istanbul pentru a asista la partida cu Turcia de pe stadionul lui Beșiktaș.

Florin Prunea nu a făcut parte din delegația Generației de Aur, având în vedere că a primit rolul de delegat UEFA la partida Bosnia U21 - Slovenia U21, care se va disputa vineri după-amiază, în preliminariile EURO 2027.

Spre deosebire de alți foști colegi de națională, Prunea nu crede în calificarea României și anticipează o victorie la limită a Turciei.

"Scor corect mâine? Ne bate Turcia cu 2-1. Eu nu sunt optimist. Înjurați-mă, dar eu așa cred.

E diferență mare între echipe, pe bune. Ia toți jucătorii și o să vezi. Îmi pare rău", a spus Florin Prunea, într-un live pe rețelele sociale.