Dacă „tricolorii” vor trece de echipa pregătită de Vincenzo Montella, finala pentru calificare se va disputa pe 31 martie, în deplasare, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Marius Șumudică: „N-avem nicio șansă cu Turcia. Va fi un vacarm!”

Partida cu Turcia este programată pe stadionul „Beșiktaș Park”, de la ora 19:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Înaintea partidei, Marius Șumudică, care a acumulat peste 100 de meciuri pe banca echipelor din Turcia, este sceptic în privința șanselor României.

Tehnicianul consideră că naționala pregătită de Mircea Lucescu pornește cu șansa a doua și crede că atmosfera de pe stadion va pune mari probleme „tricolorilor”.

„N-avem nicio șansă. Ce să spun? De fiecare dată spun și eu așa. Că de fiecare dată când spune Șumudică ceva se întâmplă invers. E clar că plecăm cu șansa a doua, fără nicio discuție. Trebuie să fim realiști. Au ales un stadion cu o acustică deosebită, cel al lui Beșiktaș. Am fost acolo de 5-6 ori ca antrenor în Turcia. Va fi un vacarm”, a declarat Marius Șumudică la Fanatik.

