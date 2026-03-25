Dacă „tricolorii” vor trece de echipa pregătită de Vincenzo Montella, finala pentru calificare se va disputa pe 31 martie, în deplasare, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo.
Marius Șumudică: „N-avem nicio șansă cu Turcia. Va fi un vacarm!”
Partida cu Turcia este programată pe stadionul „Beșiktaș Park”, de la ora 19:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
Înaintea partidei, Marius Șumudică, care a acumulat peste 100 de meciuri pe banca echipelor din Turcia, este sceptic în privința șanselor României.
Tehnicianul consideră că naționala pregătită de Mircea Lucescu pornește cu șansa a doua și crede că atmosfera de pe stadion va pune mari probleme „tricolorilor”.
„N-avem nicio șansă. Ce să spun? De fiecare dată spun și eu așa. Că de fiecare dată când spune Șumudică ceva se întâmplă invers. E clar că plecăm cu șansa a doua, fără nicio discuție. Trebuie să fim realiști. Au ales un stadion cu o acustică deosebită, cel al lui Beșiktaș. Am fost acolo de 5-6 ori ca antrenor în Turcia. Va fi un vacarm”, a declarat Marius Șumudică la Fanatik.
Lotul României pentru play-off-ul CM 2026
- PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0);
- FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
- MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
- ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).