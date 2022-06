Marcel Răducanu, nominalizat la Balonul de Aur în 1980 și fost jucător al Borussiei Dortmund, a oferit o reacție categorică legat de cei mai experimentați jucători de la echipa națională, care au atras și mai multe critici după 0-3 în returul cu Muntenegru.

Marcel Răducanu, despre situația lui Maxim și Chiricheș

„Am auzit-o și pe asta: 'Mă retrag de la echipa națională!'. Retrage-te din fotbal, nu de la echipa națională. Păcălești fotbalul! Maxim și cu Chiricheș... Cum dau de greu, gata, se retrag! În loc să te bucuri că joci pentru națională. Ai 70 de meciuri, dintre care vreo 10 pe care le-a făcut bine”, a spus Marcel Răducanu, la Digi Sport.

Răducanu nu e singurul care îi ”împinge” pe cei doi spre retragerea de la echipa națională. Recent, și Daniel Pancu a spus că ar fi mai bine dacă cei doi s-ar retrage.

La finalul partidei, Edi Iordănescu le-a prezentat scuze fanilor care au asistat la umilința din Giulești și a spus că o decizie în privința viitorului său va fi luată peste câteva zile.

Selecționerul a explicat că meciul a fost pierdut la capitolul fizic și a subliniat că nu s-a putut baza la această acțiune pe fotbaliști precum Dennis Man, Nicolae Stanciu sau Ianis Hagi.

"Felicitări echipei oaspete, a venit cu determinarea necesară, a avut eficiența pentru a pune încă 3 puncte în clasament. Reușisem să întoarcem puțin starea de spirit, dar am primit niște confirmări dure. Am fost fizic la pământ, am pierdut toate duelurile, nu am fost primii la minge, nu am pus forță și intensitate în joc, cum am făcut cu Finlanda. Asta a făcut să pierdem inițiativa. Mie îmi pare rău pentru public, îmi cer scuze în numele echipei. E un moment trist pentru noi toți.

Știți că nu fac aprecieri sau critici individuale. Când am câștigat, am câștigat ca o echipă. Când pierdem, la fel. Responsabilitatea e a mea, așa o să fac și acum. Din păcate, acest program cu patru jocuri nu a fost pe placul nostru. Când la fiecare joc schimbi 5-6 jucători, e foarte greu să ai relații de joc”, a spus selecționerul.

România, ultimul loc în Liga Națiunilor:

1. Bosnia - 8p

2. Muntenegru - 7p

3. Finlanda - 4p

4. România - 3p

În grupă se vor mai disputa alte două runde, în septembrie, când România va întâlni Finlanda, în deplasare și Bosnia, acasă.