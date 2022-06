"Acesta este cel mai groaznic lucru". Motivul pentru care Gică Popescu este dezamăgit de dezastrul de la echipa națională

Cele trei eșecuri din grupă i-au făcut pe oficialii FRF să nu ofere declarații, dar la două zile după umilința din înfruntarea cu Muntenegru au venit cu un comunicat prin care își arată sprijinul pentru Edi Iordănescu și pentru națională.

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, singurul om de la Casa Fotbalului care oferă, de obicei, reacții despre naționalele tricolore, a vorbit despre decizii tehnice ferme, analize și reclădirea naționalei.

Gică Popescu: "Ar trebui să coboare domnul Stoichiță pe bancă"

"E o lipsă de asumare. Știm foarte bine stilul conducerii Federației Române de Fotbal. Eu îi dau dreptate într-o bună parte. Dacă pleacă Edi Iordănescu cine vine? Știm foarte bine ce s-a întâmplat înaintea perioadei Edi Iordănescu. Pe cine să aducă?

Edi Iordănescu a fost cam ultima variantă. Dacă renunțam la ultima variantă, cine antrenează. Ar trebui să coboare domnul Stoichiță pe bancă. Cei care conduc Federația consideră că nu ar fi trebuie să renunțe Edi Iordănescu. Nu vreau să îmi dau cu părerea, nu e treaba mea.

"Nu s-a întâmplat nimic. De ce să îmi mai bat gura?"

Nu știu ce vrea să spună Burleanu. Nu am de unde să știu eu ce înseamnă. Spun de aproape 20 de ani ce cred eu. Am obosit. Nu vreau să mai fac anumite declarații publice pentru că le fac degeaba. Le-am făcut 18-20 de ani. Am spus că trebuie să se întâmple asta, asta, asta. Nu s-a întâmplat nimic. De ce să îmi mai bat gura?

Sunt cei care au frâiele fotbalului în mână, au o anumită viziune, dacă nu, nu se întâmplă nimic. Lucrurile merg înainte, conducerea a fost aleasă cu unanimitate de voturi. Totul este la superlativ. La fiecare meci, la fiecare eșec, am ieșit public și am spus ce trebuie făcut. Știți când am spus că suntem încă foarte bine și se uita lumea așa? Eu zic că se poate și mai rău.

Oameni buni, încă suntem bine, suntem doar cu un picior în groapă, se poate și mai rău. Credeți-mă ce vă spun. Atât timp cât nu se face nimic, de unde să răsară performanțele? Tot ce se poate, suntem pe drumul cel bun (n.r. - dacă Gibraltar o să învingă România).

"Majoritatea spuneau că nu se vor mai uita la echipa națională"

Mă uit la echipele naționale. am vorbit după meciul cu Muntenegru cu mulți oameni. Majoritatea spuneau că nu se vor mai uita la echipa națională. Acesta e cel mai groaznic lucru, ca suporterii să se detașeze de echipa națională. Naționala este a suporterilor.

Mă doare foarte mult. Am ajuns să fiu respectat în lume prin munca pe care am făcut-o noi. Am dus echipa națională pe locul cinci în lume. Când vezi că lucrurile sunt invers și vine orice echipă și te bate acasă, doare. Lucrurile s-au schimbat în rău", a declarat Gică Popescu la DigiSport.