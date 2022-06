Nemulțumit la acea vreme de atitudinea lui Săpunaru, care era campion cu Porto și câștigător al Europa League, Pițurcă anunța public, în 2012, că nu se va mai baza pe fundaș atât timp cât este selecționer.

Pițurcă a povestit conflictul cu Săpunaru de la echipa națională

"I-am spus lui Săpunaru că îl aștept în vară pentru turneul din Elveția și Austria. Mi-a zis: 'Nu știu, nea Piți, eu mi-am luat bilete de vacanță'. Nu îl mai iau în calcul la națională", spunea Pițurcă, la momentul respectiv, iar Săpunaru anunța că se retrage de la prima reprezentativă.

Ulterior, actualul căpitan al Rapidului a explicat că motivul pentru care nu a participat la acțiunea respectivă a echipei naționale a fost un deces în familie, nu dorința de a merge în vacanță.

Invitat recent la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena, Pițurcă și-a amintit de conflictul din 2012 și a explicat că Săpunaru i-ar fi transmis alt motiv la momentul respectiv. Fostul selecționer spune că nu înțelege nici decizia lui Anghel Iordănescu de a-l rechema la echipa națională pe fundaș, câțiva ani mai târziu.

"Țin minte că s-a terminat un sezon și aveam două jocuri amicale cu echipa națională. Se terminase sezonul, jucătorii își doreau să meargă în vacanță, dar atmosfera a fost atât de bună încât am bătut Elveția și am făcut meci nul în Austria. Atunci am avut problema cu Săpunaru, despre care acum aud, după ani de zile, că a avut un deces în familie. Eu n-am știut lucrul ăsta. Mie mi-a spus altceva, că își luase bilete pentru concediu și d-asta nu vine la echipa națională. Ăsta a fost și motivul. El a zis că s-a retras din cauza mea. Și așa a fost, a revenit cu Iordănescu. Asta e altă anomalie la un selecționer.

Uite, de exemplu, dacă eu vin mâine selecționer și e un jucător care se retrage pe motiv că nu-i place selecționerul, eu nu-l mai convoc la echipa națională pe acel jucător. Iordănescu l-a convocat. Bun, e problema lui. Săpunaru e un jucător foarte bun", a spus Victor Pițurcă, la Ora Exactă în Sport.

Cristi Săpunaru a debutat la naționala României în mai 2008, la un amical cu Muntenegru (4-0), chiar sub comanda lui Victor Pițurcă. A jucat de nouă ori până în 2011, iar apoi a urmat o pauză mai mare de patru ani până când a fost rechemat la prima reprezentativă.

36 de meciuri a strâns Săpunaru la echipa națională