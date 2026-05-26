Squadra Azzurra seamănă cu o reprezentativă U21

Selecționerul interimar Silvio Baldini a alcătuit un lot surprinzător pentru amicalele cu Luxemburg (3 iunie) și Grecia (7 iunie) din această vară. Între jucătorii convocați se numără patru care au evoluat în Serie B în sezonul trecut, respectiv Giovanni Daffara (Avellino / locul 8), Lorenzo Palmisani (Frosinone / locul 2, promovat), Matteo Dagasso (Venezia / locul 1, promovat) și Seydou Fini (Frosinone / locul 2, promovat), dar și Giacomo Faticanti (împrumutat de Lecce la Juventus Next Gen / locul 9 în Grupa C din Serie C). Daffara este primul jucător chemat de la Avellino în ultimii 40 de ani, ultimul fiind Fernando De Napoli pentru CM 1986.

Acest grup cuprinde și câțiva jucători care abia au fost promovați la echipele de seniori ale lui Dortmund (Filippo Mane, Luca Reggiani, Samuele Inacio) și AS Roma (Lorenzo Venturino). Grupul este alcătuit din mulți jucători care au fost campioni europeni U19 (2023), campioni europeni U17 (2024) și vicecampioni mondiali U20 (2023), pe fondul criticilor că jucătorii tineri italieni nu sunt promovați la cluburile din Serie A, motiv pentru care Italia ar fi ratat prezența la ultimele trei Cupe Mondiale (2018, 2022 și 2026).

Lotul Italiei pentru amicalele cu Luxemburg (3 iunie) și Grecia (7 iunie):

Portari - Gianluigi Donnarumma (Manchester City / 27 de ani), Lorenzo Palmisani (Frosinone / 21 de ani), Giovanni Daffara (Juventus, împrumutat la Avellino / 21 de ani)

Fundași - Marco Palestra (Atalanta, împrumutat la Cagliari / 21 de ani), Honest Ahanor (Atalanta / 18 ani), Davide Bartesaghi (AC Milan / 20 de ani), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach 20 de ani), Pietro Comuzzo (Fiorentina / 21 de ani), Filippo Mane (Borussia Dortmund / 21 de ani), Luca Reggiani (Borussia Dortmund / 18 ani)

Mijlocași - Niccolo Pisilli (AS Roma / 21 de ani), Matteo Dagasso (Venezia / 22 de ani), Giacomo Faticanti (Lecce, împrumutat la Juventus Next Gen / 21 de ani), Luca Lipani (Sassuolo / 21 de ani), Cher Ndour (Fiorentina / 21 de ani), Lorenzo Venturino (Genoa, împrumutat la AS Roma / 19 ani)