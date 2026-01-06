Louis Munteanu a „plâns“ mult timp după un transfer în străinătate, dar pentru el greul abia urmează! Pentru că mutarea la DC United, în schimbul sumei de 7 milioane de dolari, îl obligă să îndeplinească așteptările. Care sunt mari de tot!

Oficializarea aducerii atacantului român, la formația din Major League Soccer (MLS), s-a făcut printr-un amplu material publicat DC United. Aici, a fost prezentată și suma de transfer – ceea ce rar se întâmplă în Europa! – iar despre Louis s-a scris că e un „vârf energic, un marcator înnăscut care iese în evidență prin etica muncii“.

Cel puțin ultimele două caracteristici nu s-au văzut, la Louis, în prima parte a acestui sezon, la CFR! Dovadă și faptul că a înscris doar 3 goluri și a fost criticat pentru indolență!

Acum însă, la DC United, Louis Munteanu are șansa de a-și relansa cariera. Și, de fapt, e cam obligat să facă asta și să înscrie pe bandă, la cum a fost prezentat de noua sa echipă!

În cadrul unui clip spectaculos, de 54 de secunde, a fost oferită o selecție de goluri pe care atacantul român le-a dat, de-a lungul anilor, pentru Farul, CFR Cluj și România U21. În mod cert, fanii americani își vor freca mâinile de bucurie, după ce vor vedea clipul prezentat de Sport.ro aici.

De remarcat că Louis Munteanu lungește lista românilor care au evoluat în MLS, în ultimii ani, după cum Sport.ro a arătat aici.

