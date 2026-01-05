Louis Munteanu a ajuns deja în Statele Unite și urmează să fie prezentat, în următoarele ore, de DC Unired, echipa care s-a clasat pe ultimul loc, în sezonul recent încheiat din Major League Soccer.

Un atacant pe care Neluțu Varga cerea 18 milioane de euro (!) în vară, a părăsit formația din Gruia pentru 7 milioane de dolari. Cu precizarea că există posibilitatea ca suma finală să crească la 10 milioane de dolari, în cazul în care vor fi îndeplinite anumite condiții prevăzute în contract.

Presa din Scoția: Celtic a oferit 8 milioane de euro!

Vânzarea lui Munteanu, mult sub prețul cerut inițial, are o serie de explicații. În primul rând, atacantul a devenit un fotbalist-problemă pentru CFR, cu un randament tot mai slab. Apoi, gruparea ardeleană se confruntă cu grave probleme financiare. După cum Iuliu Mureșan a admis aici, dezvăluind și pericolul care amenință CFR, la ora actuală.

Ceea ce sporește, în mod cert, regretele lui Neluțu Varga e că, în vară, când Louis Munteanu avea o cotă mai bună, el a refuzat niște oferte excelente pentru vârful său. Dezvăluirea scoțienilor de la glasgowworld.com confirmă această realitate.

„Celtic a încercat să-l transfere pe Louis Munteanu, în vară, și a înaintat o propunere în valoare de 6,9 milioane de lire sterline. Dar această ofertă a fost considerată insuficientă de către echipa din România. Acum, Louis Munteanu e pe cale să fie prezentat, la DC United, fiind văzut drept înlocuitorul lui Christian Benteke, care a părăsit formația din MLS, după trei ani, pentru a semna cu Al-Wahda din Emirate“, a notat sursa citată.

Informația furnizată de glasgowworld.com arată că CFR ar fi putut să-l vândă pe Louis Munteanu pentru 8 milioane euro – cât înseamnă 6,9 milioane de lire sterline – dar a ratat această oportunitate, iar acum s-a mulțumit cu o sumă mai mică.

