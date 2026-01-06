Telenovela plecării lui Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj s-a încheiat într-un final. În urma mutării intermediate de Anamaria Prodan, vârful ardelenilor a semnat cu DC United, ultima clasată din Major League Soccer (MLS), în sezonul trecut.

Presa americană a notat că transferul a fost realizat pentru 7 milioane de dolari (n.r. – aproximativ 6 milioane de euro) cu posibilitatea ca, ulterior, suma să ajungă la 10 milioane, dacă vor fi îndeplinite anumite condiții prevăzute în contract. Deși afacerea va mai rezolva din problemele grave cu care se confruntă CFR, ea aduce, totuși, o sumă mult sub nivelul celei vehiculate pentru Louis. În schimbul căruia, Neluțu Varga visa să ia 18 milioane de euro, în vară!

Gigi Becali nu crede nici în cifrele apărute în presă

Povestea transferului lui Louis Munteanu s-a lungit atât de mult și a implicat atât de multe minciuni, aruncate în spațiul public, încât Gigi Becali are mari dubii și în privința sumelor actuale care au apărut în mass-media. De fapt, în cadrul intervenției sale, la Digi Sport, latifundiarul din Pipera a spus, răspicat, că nu crede că Louis Munteanu a plecat pe 7 milioane de dolari, la DC United, cum s-a scris în presă!

„Este extraordinar, dacă de la 3 milioane (n.r. – cât a costat aducerea jucătorului, la CFR) iei 6 (n.r. – milioane de euro), e super. Ce să mă bag eu? E treaba lor. Eu, de exemplu, nu cred, dar de ce să comentez? Așa le convine lor, înseamnă că așa e bine. Louis e fotbalist adevărat. Dădusem ofertă de 4 milioane pentru el, apoi am ajuns pe la 4,5 milioane. O ofertă mai mare nu am făcut niciodată“, a spus Becali.

