OFICIAL Val de accidentări înainte de România - Suedia! A fost luată o măsură de urgență

Val de accidentări înainte de România - Suedia! A fost luată o măsură de urgență Nationala
Alexandru Hațieganu
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România - Suedia, duel contând pentru etapa 4 din Liga Națiunilor, se va disputa luni, de la 21:45, pe Arena Națională. 

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Din articol

Yasin Ayari, Gustaf Lagerbielke, Benjamin Nygren și John Mellberg s-au îmbolnăvit și nu au putut fi recuperați pentru partida împotriva României de luni, 5 octombrie. 

Probleme de lot pentru Suedia înaintea meciului contra României

Cei patru fotbaliști nu au fost disponibili nici la confruntarea precedentă împotriva Bosniei, încheiată la egalitate (1-1). 

Mai mult decât atât, tot contra Bosniei, s-a accidentat și fundașul central Carl Starfelt. În locul său, din lotul extins, a fost convocat Victor Eriksson pentru România - Suedia. 

„Fundașul formației Hammarby, Victor Eriksson, a primit o convocare la prima reprezentativă și se va alătura lotului la București înaintea partidei programate luni împotriva celor din România. În același timp, Carl Starfelt părăsește cantonamentul în urma unei accidentări suferite în timpul duelului de vineri împotriva selecționatei din Bosnia.

Problemele de lot apăruseră încă dinaintea confruntării precedente, când a devenit cert că un grup de patru jucători afectați de probleme medicale - Yasin Ayari, Gustaf Lagerbielke, Benjamin Nygren și John Mellberg - nu vor putea fi disponibili pentru meciul de luni, fiind astfel scoși din calcule.

Situația s-a agravat pe durata jocului cu Bosnia, când fundașul central de la Celta Vigo, Carl Starfelt, a suferit o leziune musculară la nivelul coapsei. Accidentarea îl împiedică să joace luni, determinând plecarea sa din lot pentru a începe procesul de recuperare sub coordonarea clubului său.

În aceste condiții, conducerea tehnică a naționalei a hotărât să apeleze la Victor Eriksson de la Hammarby, care va face joncțiunea cu restul echipei la București”, a comunicat federația din Suedia.

Imagini din Suedia - România 2-1

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La rândul său, Alexander Isak s-a accidentat în meciul împotriva tricolorilor, câștigat de suedezi cu 2-1 în prima etapă.

Emoții și pentru Gică Hagi

Situația nu este deloc una roz nici pentru reprezentativa României. După ce l-a pierdut pe Denis Drăguș, accidentat înaintea începerii Ligii Națiunilor, selecționerul Gheorghe Hagi a rămas fără Daniel Bîrligea și Louis Munteanu din același motiv.

În plus, Radu Drăgușin și Virgil Ghiță sunt suspendați.

După trei etape parcurse, Suedia este lider cu șapte puncte, în timp ce România ocupă ultima poziție fără punct adjudecat.  

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