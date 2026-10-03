România, printre cele mai slabe echipe din Liga Națiunilor.

Naţionala României a fost învinsă, vineri seară, la Varşovia, cu scorul de 6-0, de selecţionata Poloniei, în etapa a 3-a a grupelor Ligii Naţiunilor. Tricolorii au evoluat în inferioritate numerică o mare parte a meciului. Acest eşec dur vine după alte două înfrângeri în Grupa 4 a Diviziei B: 1-2 cu Suedia şi 2-4 cu Bosnia.

România a mai pierdut trei meciuri oficiale la rând în octombrie 2020

Rezultatul cu Polonia este cea mai dură înfrângere a României din ultimii 59 de ani. Ultima înfrângere a tricolorilor la o diferenţă de şase goluri data din 24 mai 1967, când România a fost învinsă de Elveţia cu 7-1 în preliminariile Campionatului European.

Altfel, din altă perspectivă a statisticii, România a mai pierdut cel puțin trei meciuri oficiale în urmă cu exact șase ani, în octombrie 2020. În aceeași lună disputa trei jocuri, pe care le ceda!

La 8 octombrie 2020, România întâlnea Islanda, în deplasare, într-un meci din cadrul play-off-ului pentru EURO, dar era învinsă cu 2-1. Apoi, trei zile mai târziu întâlnea Norvegia, în Nations League, în fața căreia pierdea la diferență și mai mare, scor 0-4. Confruntarea avea loc tot în deplasare, pe terenul nordicilor.

Polonia ”amintește” României de octombrie 2020, când selecționer era Mirel Rădoi

Ulterior, la 14 octombrie 2020, naționala noastră se vedea învinsă și contra Austriei, 0-1, pe teren propriu, într-un joc programat tot în grupa de Nations League.

Cele trei înfrângeri din 2020 au fost bifate în mandatul lui Mirel Rădoi. Mai mult sau mai puțin relevant, în partida cu Austria au fost parte din lot șase fotbaliști care și acum se mai regăsesc în lotul României. E vorba de Andrei Burcă, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Alexandru Cicăldău, Ianis Hagi.

Primul 11 al României în partida cu Austria, de la 14 octombrie 2020: Tătărușanu – Bălașa, Burcă, Toșca, Bancu – Maxim, R. Marin, Stanciu – Deac, Alibec, Mitriță

Primul 11 al României în partida cu Polonia, de la 1 octombrie 2026: Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu – R. Marin, T. Băluță, Mihăilă – I. Hagi – Man, Bîrligea.