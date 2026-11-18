Viitorul lui Arda Guler se va scrie în continuare la Real Madrid. Într-un comunicat publicat marţi, clubul „Los Blancos” a oficializat prelungirea contractului jucătorului turc până în 2032, adică cu trei ani mai mult decât primul contract pe care îl semnase cu Real Madrid şi care expira în 2029.

Om foarte important la Real Madrid de la venirea lui Jose Mourinho, Arda Guler (21 de ani) şi-a prelungit miercuri contractul cu clubul „Los Blancos”. Internaționalul turc are acum angajament cu Real Madrid până în 2032.

După cum relatează publicația AS citată de News.ro, negocierile au fost scurte, durând mai puţin de o lună, jucătorul şi clubul fiind de acord să-şi continue povestea comună.

Reacția lui Guler

„Să calc pe urmele legendelor care şi-au lăsat amprenta în istoria fotbalului, în cadrul celui mai mare club din lume, este o imensă onoare pentru mine. Visul meu este să port acest tricou încă mulţi ani, să câştigăm împreună noi trofee şi, într-o zi, să-mi las propria amprentă în această istorie unică”, a declarat el, bucurându-se că este „pe cale să trăiască încă multe momente frumoase! Sunt foarte fericit să fac în continuare parte din acest club”.

CV-ul mijlocașului turc

Venit în 2023 de la Fenerbahçe la doar 18 ani, Guler (acum în vârstă de 21 de ani) şi-a făcut treptat loc în lotul numeros al echipei madrilene, impunându-se în flancul drept.

În patru sezoane, a disputat 126 de meciuri şi a câştigat cinci trofee, printre care o La Liga şi o Ligă a Campionilor în sezonul 2023-2024.

Internaţionalul turc (38 de selecţii, 8 goluri), ales revelaţia sezonului în Liga Campionilor pentru stagiunea 2025-2026, este un titular aproape incontestabil de la sosirea lui Jose Mourinho pe banca tehnică în această vară.