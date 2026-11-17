Atacantul georgian a reușit cinci goluri și șase pase decisive în 12 meciuri disputate în toate competițiile. Evoluțiile sale au atras atenția unor cluburi importante, printre care AS Roma, Juventus și Everton, potrivit jurnalistului Ekrem Konur.

„Rivalul” lui Bîrligea, aproape de prelungirea contractului

Frosinone vrea să evite plecarea lui pentru o sumă redusă. Kvernadze are o clauză de reziliere de numai patru milioane de euro, iar oficialii clubului pregătesc o ofertă de prelungire a contractului, care ar include și majorarea acesteia.

Atacantul român a ajuns la Frosinone în această vară, sub formă de împrumut de la FCSB, pentru 1,5 milioane de euro. Înțelegerea include o clauză de transfer definitiv de 3,5 milioane de euro, activată automat dacă italienii se salvează de la retrogradare.