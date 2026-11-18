ACUM: Florin Gardoș și Mihai Mironică sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

ACUM: Florin Gardoș și Mihai Mironică sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

A văzut fotbalistul propus la FCSB și a spus-o în direct: „Salariu de 800.000 de euro. Poate mai mult!”

Ianis Hagi trece printr-o perioadă nefastă la Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi a fost, în principal, un jucător de lot la formația din Turcia, iar în actuala stagiune a acumulat puține minute.

Gigi Becali, anunț despre transferul lui Ianis Hagi la FCSB

Contractul „Prințului” este scadent în vara anului 2027, astfel că mai multe echipe s-au interesat de serviciile sale. Deși în presă s-a vorbit despre o mutare la Marseille, mijlocașul ar putea reveni în SuperLiga.

La o zi după Bosnia - România 2-1, Gigi Becali a mărturisit că este în continuare interesat de fiul lui Gică Hagi. În aceste condiții, patronul FCSB îl va contacta pe Ianis Hagi în cel mai scurt timp.

Omul de afaceri susține că, dacă Ianis Hagi va accepta, nu va critica în niciun moment evoluțiile acestuia. Rămâne de văzut cum va evolua situația. Între timp, FCSB a parafat deja primul transfer.

„Nu la orice echipă, ci la mine! Ianis (Hagi) este alt jucător în România față de străinătate. Are o dragoste imensă pentru țară, pentru familie, pentru părinți și socri. Dacă vine în România, este de cinci ori mai valoros!

Păi dacă Gică (Popescu) a spus public asta (că Ianis ar putea reveni în Liga 1), îl sun eu să vorbim! Pentru mine ar fi extraordinar să vină Ianis (Hagi)! Pe Ianis (Hagi) îl iubesc atât de mult încât nu i-aș spune niciodată un cuvânt rău! Nu am întâlnit un tânăr la vârsta lui cu un asemenea respect față de părinți și de oameni.

Nu l-aș critica niciodată, pentru că nu aș suporta să-l văd cu capul în pământ. Și gândiți-vă cum ar arăta echipa cu Ianis Hagi, Denis Drăguș și poate și Florinel Coman. Nu e vorba de prietenie aici. Ianis (Hagi) are calitate, dar el scade din calitatea lui acolo, între străini. Sunt oameni și oameni: sunt unii oameni care sunt legați de pământul ăsta. Aici sunt ei puternici”, a spus Gigi Becali astăzi.