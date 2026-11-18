Gigi Becali: ”Mirel vrea să meargă la U Cluj! Nu iese fum fără foc!”

În urmă cu doar câteva zile, înainte de a-i chema la FCSB pe Mihai Pintilii și pe Costin Curelea pentru a-i fi secunzi lui Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali declara că a apelat la Mirel Rădoi pentru a-i împrumuta o parte din staff pe perioada în care antrenorul nu are un alt angajament.

Finanțatorul de la FCSB spune, însă, că nu a mai insistat după ce a aflat din presă despre posibilitatea ca Mirel Rădoi să semneze cu U Cluj pentru a-l înlocui pe Cristiano Bergodi.

”Nu l-am mai sunat pe Mirel Rădoi, că el a zis că vrea să meargă la U Cluj și nu mai era corect. Așa am auzit de la televizor, că Mirel vrea să meargă la U Cluj. Nu mai era corect eu să-l sun pe el să mă ajute. Nu e corect, lasă, fiecare cu puterea lui.

Nu știu nimic (n.r. despre posibilitatea ca Mirel Rădoi să semneze cu U Cluj), dar eu spun că nu e corect, nu iese fum fără foc. Și atunci poate o fi ceva. El a zis că el caută. El a fost de bun simț și i-a fost rușine să-mi spună. El are ceva, dacă îi ține așa (n.r. pe oamenii din staff), că ăia nu pleacă fără el. Și atunci nu i-am mai luat și îmi văd de treabă. Am acum! Îi am eu acum pe Rusescu și pe Szukala și ei le pun la punct pe toate”, a spus Gigi Becali.