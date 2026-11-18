Gigi Becali: ”Îi dau 10.000 pe lună!”

Gigi Becali a dat mai multe detalii despre transferul lui Petru Popescu, atacantul celor de la Petrocup Hâncești. Finanțatorul de la FCSB a dezvăluit ce l-a convins să îl transfere pe Popescu, dar și ce salariu îi va plăti fotbalistului.

”El român este. Dacă vorbești românește cu el, nu-i român? Este vorba despre Petru Popescu. Acuma unii spun, domnule, că m am interesat și de el. Bine, am zis, bă, 2500, mare lucru, încercare. Bă, are 1,94, 24 de ani.

Mă gândeam la Țucudean, că pentru mine e lecție Țucudean, căruia i-am dat 90.000 să plece și mi-a luat campionatele. Și atunci am zis: 'Bă, n-are rost, e la echipa națională. Bă, dacă era prost, nu-l lua'.

Am auzit că e senzațional. Bă, dacă are 24 de ani și dacă a dat golurile alea, înseamnă că e ceva de capul lui. Cum a intrat acolo, cum a combinat, forță are și am văzut și are și mișcare. Nu e chiar rigid. E genul lui Alibec. Să aibă mintea lui Alibec de la 28 de ani la 24 de ani cât are el. E cam genul ăla.

E și căsătorit, e însărcinată soția lui. Când a dat golul s-a închinat. Exact ceea ce vreau eu ca să fie pomenit la proscomidie și eu de aia l-am luat. M-au sunat de acolo. Mi-au zis: <<Domn-le, cota lui era nu știu cât, 1000 1500, dar acum a crescut 200 2500.

Am zis 'Bine, mă, nu mai stăm să negociem 200-250.000, dau maximul 250. Ce să mai negociez? Să zicem <<Domnule, are 4.000 aici, îi dai 8000'. Da, dar eu nu-i dau 8.000, eu îi dau 10.000. El pleacă cu noi în cantonament. Acuma e pe drum.

El e pe drum. Dacă vreți voi să-l vedeți, mergeți la bază. La 19:00 e să semneze contractul”, a spus Gigi Becali în cadrul unei conferințe de presă.