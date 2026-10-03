Cele două reprezentative s-au întâlnit pe ”PGE Narodowy”, în Varșovia, în etapa a treia din noua ediție UEFA Nations League. La capătul celor 90 de minute, polonezii s-au impus cu 6-0 și au înregistrat toate cele trei puncte.

Robert Lewandowski a părăsit cantonamentul Poloniei! Va fi suspendat în meciul cu Bosnia

La 38 de ani, Robert Lewandowski (38 de ani) a fost omul meciului. A reușit să obțină un penalty, dar și un cartonaș roșu pentru Radu Drăgușin, după care a marcat o ”triplă” în meciul de la Varșovia. Au fost primele sale reușite în această campanie de Nations League.

A doua zi după ce a dat recital cu România, Lewandowski a părăsit cantonamentul naționalei Poloniei, scrie publicația meczyki.pl. Experimentatul atacant a primit un cartonaș galben în urma unui fault asupra lui Andrei Coubiș, astfel că va fi indisponibil pentru următoarea partidă.

Acum, cel mai probabil, Lewandowski se va întoarce în Statele Unite ale Americii, acolo unde evoluează pentru Chicago Fire, și va aștepta reluarea campionatului după meciurile echipelor naționale.

”După cum se vede, Robert Lewandowski încă este necesar. Continui să marchez goluri, așa că mă bucur și din acest punct de vedere. Se știe că fiecare gol pentru națională, mai ales aici, pe stadion, înseamnă ceva special pentru mine, este un fel de împlinire a unui vis.

Am început aici când eram copil, jucând pe Stadionul '10-lecia', apoi am marcat primul gol pe același stadion, iar acum înscriu din nou aici. Este întotdeauna un motiv de mare mândrie. Mă bucur foarte, foarte mult de goluri”, a spus Lewandowski, citat de weszlo.com.

Dezastru total pentru echipa națională în Polonia

La finalul primei reprize, tabela arăta doar 1-0 în favoarea Poloniei, după penalty-ul transformat de Lewandowski și eliminarea lui Radu Drăgușin, dar totul s-a schimbat în actul secund, când echipa lui Urban a marcat pe bandă rulantă.

Lewandowski a făcut dubla în minutul 47, iar scorul a devenit 3-0 în minutul 49, când Virgil Ghiță a trimis în propria poartă. Zielinski a făcut 4-0 în minutul 62, iar Bednarek a marcat pentru 5-0 în minutul 66. Scorul final a fost stabilit în minutul 86, când Lewandowski a făcut hat-trick-ul.