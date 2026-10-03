Denis Drăguș se accidentase înainte să ajungă la echipa națională, în Universitatea Craiova - FCSB 5-0, iar Louis Munteanu a suferit o entorsă la gleznă la antrenamentul de miercuri, 30 septembrie.

Gheorghe Hagi, obligat să improvizeze în atac la România - Suedia

În aceste condiții, Gheorghe Hagi va fi nevoit să improvizeze și să se bazeze pe un „nouă fals” în confruntarea contra suedezilor de pe Arena Națională. În contextul celor trei înfrângeri din Liga Națiunilor, un nou eșec îl poate determina pe „Rege” să părăsească prematur echipa națională.

Hagi are la dispoziție trei fotbaliști care pot să evolueze ca „nouă fals” luni. Aceștia sunt Florin Tănase, Ianis Hagi și Dennis Man.