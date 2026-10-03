SPECIAL Trei variante de improvizație pentru Gică Hagi, după ce a rămas fără atacant pentru meciul cu Suedia

Trei variante de improvizație pentru Gică Hagi, după ce a rămas fără atacant pentru meciul cu Suedia Nationala Sursa foto: Imago Images.
SPORT.RO
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Accidentarea lui Daniel Bîrligea din Polonia - România 6-0 l-a lăsat pe selecționerul Gheorghe Hagi fără variante de atacant central pentru duelul cu Suedia de luni, 5 octombrie.

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Gica HagiGheorghe HagiEchipa NationalaSuediaflorin tanaseIanis HagiDennis Man
Din articol

Denis Drăguș se accidentase înainte să ajungă la echipa națională, în Universitatea Craiova - FCSB 5-0, iar Louis Munteanu a suferit o entorsă la gleznă la antrenamentul de miercuri, 30 septembrie.

Gheorghe Hagi, obligat să improvizeze în atac la România - Suedia

În aceste condiții, Gheorghe Hagi va fi nevoit să improvizeze și să se bazeze pe un „nouă fals” în confruntarea contra suedezilor de pe Arena Națională. În contextul celor trei înfrângeri din Liga Națiunilor, un nou eșec îl poate determina pe „Rege” să părăsească prematur echipa națională. 

Hagi are la dispoziție trei fotbaliști care pot să evolueze ca „nouă fals” luni. Aceștia sunt Florin Tănase, Ianis Hagi și Dennis Man. 

Florin Tănase, Ianis Hagi și Dennis Man

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Tănase, favorit să fie în centrul atacului României

Cel mai probabil, selecționerul României va apela pentru acest rol la Florin Tănase, fotbalist pe care îl cunoaște încă din perioada în care l-a pregătit la Viitorul Constanța. 

Fostul căpitan al FCSB-ului a fost utilizat de-a lungul carierei sale astfel și a reușit să livreze de multe ori goluri, chiar dacă cel mai bun randament l-a oferit pe poziția de mijlocaș ofensiv. Tănase are 29 de selecții și cinci goluri în tricolor.

Alternativele Ianis Hagi și Dennis Man

Gheorghe Hagi poate să încerce un experiment și cu fiul său, Ianis, pe care l-a utilizat la Viitorul ca „nouă fals” în special când a revenit de la Fiorentina în 2018. Ianis Hagi a evoluat cel mai mult în carieră pe pozițiile de aripă dreapta și mijlocaș ofensiv. La națională a înscris de opt ori în 56 de selecții. 

Ultima variantă pentru Hagi senior este Dennis Man, fotbalist consacrat pe postul de extremă dreapta, dar care a fost utilizat în primele sale meciuri la FCSB pe poziția de atacant central. Man a strâns pentru națională 12 goluri în 47 de apariții.  

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