Cele două reprezentative s-au întâlnit pe ”PGE Narodowy”, în Varșovia, în etapa a treia din noua ediție UEFA Nations League. La capătul celor 90 de minute, polonezii s-au impus cu 6-0 și au înregistrat toate cele trei puncte.

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a urmărit partida de la Varșovia și a tras o concluzie amară: crede că locul României este în Liga C din Nations League.

După primele trei etape din Liga Națiunilor, clasamentul arată teribil pentru România lui Gică Hagi. Naționala a pierdut toate meciurile, a încasat 12 goluri și a înscris doar de trei ori.

Mihai Stoica a tras o concluzie amară după dezastrul cu Polonia

”La momentul actual, avem probleme mari! Suntem cam la același nivel de educație fotbalistică, de nivel de viață cu Bulgaria, să zicem. Pe ei îi vedem, totuși, dedesubt, că sunt capabili să piardă acasă cu Luxemburg.

Problema e că am început să devenim prea mici. Auzisem discursul că noi nu trebuie să încercăm să jucăm, să facem ce am făcut, stând jos etc. Noi în 11 vs 11 am jucat, am părut chiar mai periculoși decât polonezii, dar apoi, odată cu acel cartonaș, n-am mai jucat, n-am mai putut și nu ne-au mai lăsat.

Diferența e uluitoare, nu o aștepta nimeni. Hai să vedem, totuși, ce jucători au toate cele trei competitoare din grupa asta și ce jucători avem noi. Apoi să vedem unde joacă ai noștri și unde joacă ai lor, cât de mult joacă ai noștri și cât joacă ai lor.

Ok, am plecat cu a patra șansă în grupa asta, dar diferențele de scor sunt foarte mari. Suntem cam de urna a treia, trebuie să recunoaștem”, a spus MM Stoica, la Fanatik.ro.

Dezastru total pentru echipa națională în Polonia

La finalul primei reprize, tabela arăta doar 1-0 în favoarea Poloniei, după penalty-ul transformat de Lewandowski și eliminarea lui Radu Drăgușin, dar totul s-a schimbat în actul secund, când echipa lui Urban a marcat pe bandă rulantă.

Lewandowski a făcut dubla în minutul 47, iar scorul a devenit 3-0 în minutul 49, când Virgil Ghiță a trimis în propria poartă. Zielinski a făcut 4-0 în minutul 62, iar Bednarek a marcat pentru 5-0 în minutul 66. Scorul final a fost stabilit în minutul 86, când Lewandowski a făcut hat-trick-ul.