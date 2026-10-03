Naționala României de fotbal trece prin momente care cu greu pot fi explicate. Nivelul este unul foarte scăzut în această perioadă, iar asta ne duce în rândul celor mai slabe selecționate din Europa la ora actuală! Dacă ne uităm pe situația grupelor din Liga Națiunilor, vom înțelege unde am ajuns.

Anumite semnale de alarmă trase de anumiți oameni din fotbal în ultimii ani, care anunțau că vom ajunge în coada Europei, se adeveresc. În acest moment, naționala pregătită de Gică Hagi nu este doar cea mai slabă echipă din grupa în care a fost repartizată sau din Divizia B, ci din toată competiția Liga Națiunilor!

România, printre cele mai slabe naționale din Liga Națiunilor

Naţionala României a fost învinsă, vineri seară, la Varşovia, cu scorul de 6-0, de selecţionata Poloniei, în etapa a 3-a a grupelor Ligii Naţiunilor. Tricolorii au evoluat în inferioritate numerică o mare parte a meciului. Acest eşec dur vine după alte două înfrângeri în Grupa 4 a Diviziei B: 1-2 cu Suedia şi 2-4 cu Bosnia.

România are 0 puncte, dar și un golaveraj de -9, după ce a marcat doar trei goluri și a primit 12! În Liga A a întrecerii, doar două echipe sunt aproape de ”performața” României, Turcia și Serbia, dar ele sunt în grupe cu naționale de top, cu Franța, Belgia și Italia, respectiv Grecia, Țările de Jos și Germania.

România, la nivelul San Marino!

Însă, nici turcii și nici sârbii, deși nu au acumulat nici ei vreun punct, nu au golaveraj mai slab decât naționala României. Au ”doar” -7, respectiv -4.

Mergând în Divizia B, din care face parte, momentan, și România, doar Macedonia de Nord, în Grupa 1, are 0 puncte, dar cu un golaveraj de -5. Apoi, în Liga C, doar San Marino, în Grupa 1, este singura formație fără rezultat pozitiv și prima formație care stă mai rău decât tricolorii, având un golaveraj de -10, însă cu doar două meciuri în dreptul ei.

În Divizia D, structurată în doar două grupe, toate echipele au cel puțin un punct.