LIVE TEXT Bosnia - Suedia 1-1. Echilibru în celălalt meci din grupa României în Nations League

Bosnia - Suedia 1-1. Echilibru în celălalt meci din grupa României în Nations League Nations League
Alexandru Hațieganu
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Urna valorică ”B” îi dă bătăi de cap lui Gheorghe Hagi.

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Imagini din Bosnia - Suedia

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Bosnia - Suedia 1-1

Min. 90+6: Bosnia și Herțegovina - Suedia se termină 1-1. 

Min. 80: GOL Bosnia! Alajbegovic egalează pentru gazde.

Min. 61: GOL Suedia! Viktor Gyokeres deschide scorul din pasa lui Alexander Bernhardsson. 

0-0 este scorul la pauză!

Min. 1: A început meciul!

Echipele de start:

  • Bosnia: Hamzic - Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Bajraktarevic, Basic, Gigovic, Alajbegovic - Demirovic, Dzeko
  • Antrenor: Sergej Barbarez
  • Suedia: Johansson - Lindelof, Starfelt, Skoglund - Bernhardsson, Kalstrom, Larsson, Zeneli, Gudmundsson - Gyokeres, Nanasi
  • Antrenor: Graham Potter

În primele două runde din Nations League, prima reprezentativă de fotbal a României a pierdut cu Suedia la Solna, scor 1-2, și cu Bosnia & Herțegovina la București, scor 2-4.

În această seară, selecționata lui Gheorghe Hagi o va întâlni pe Polonia la Varșovia, de la ora 21:45, meci care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT și pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.

Bosnia - Suedia, celălalt meci din grupa României în Nations League, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:45

Tot LIVE TEXT pe Sport.ro va putea fi urmărit și celălalt meci din Grupa 4 din care face parte România în urna valorică ”B” din Nations League: Bosnia - Suedia.

Cele două reprezentative își dau întâlnire la Zenica, pe ”Bilino Polje”. Confruntarea va fi arbitrată de ”centralul” ucrainean Oleksiy Derevinskyi.

Ultima întâlnire și singura, de altfel, între Bosnia și Suedia a avut loc în urmă cu 16 ani. Cu 4-2 s-au impus atunci nordicii într-un simplu joc de pregătire.

În Grupa 4 din Nations League, Liga B, Suedia e prima în clasament cu 6 puncte, urmată de Bosnia cu 4 puncte. Polonia e pe trei cu un singur punct, în timp ce România ocupă ultima poziție cu zero puncte.

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