Cum explică Lewandowski forma din meciul cu România: "Înainte, picioarele îmi erau ca jeleul. Ne-a lipsit dorința de a mai înscrie"

Ianis Hagi s-a străduit să nu plângă după Polonia - România 6-0: „Durerea este mare”. Responsabilii pentru dezastru

Ungurii au reacționat după umilința 0-6 suferită de România: „Coșmarul românilor a continuat în Nations League”

Echipele de start:

Bosnia: Hamzic - Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Bajraktarevic, Basic, Gigovic, Alajbegovic - Demirovic, Dzeko

Hamzic - Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Bajraktarevic, Basic, Gigovic, Alajbegovic - Demirovic, Dzeko Antrenor: Sergej Barbarez

Sergej Barbarez Suedia: Johansson - Lindelof, Starfelt, Skoglund - Bernhardsson, Kalstrom, Larsson, Zeneli, Gudmundsson - Gyokeres, Nanasi

Johansson - Lindelof, Starfelt, Skoglund - Bernhardsson, Kalstrom, Larsson, Zeneli, Gudmundsson - Gyokeres, Nanasi Antrenor: Graham Potter

În primele două runde din Nations League, prima reprezentativă de fotbal a României a pierdut cu Suedia la Solna, scor 1-2, și cu Bosnia & Herțegovina la București, scor 2-4.

În această seară, selecționata lui Gheorghe Hagi o va întâlni pe Polonia la Varșovia, de la ora 21:45, meci care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT și pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.

Bosnia - Suedia, celălalt meci din grupa României în Nations League, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:45

Tot LIVE TEXT pe Sport.ro va putea fi urmărit și celălalt meci din Grupa 4 din care face parte România în urna valorică ”B” din Nations League: Bosnia - Suedia.

Cele două reprezentative își dau întâlnire la Zenica, pe ”Bilino Polje”. Confruntarea va fi arbitrată de ”centralul” ucrainean Oleksiy Derevinskyi.

Ultima întâlnire și singura, de altfel, între Bosnia și Suedia a avut loc în urmă cu 16 ani. Cu 4-2 s-au impus atunci nordicii într-un simplu joc de pregătire.

În Grupa 4 din Nations League, Liga B, Suedia e prima în clasament cu 6 puncte, urmată de Bosnia cu 4 puncte. Polonia e pe trei cu un singur punct, în timp ce România ocupă ultima poziție cu zero puncte.