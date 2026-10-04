Calificare pentru Carlos Alcaraz în semifinalele de la Tokyo după un eveniment neprevăzut

Scandal la FCSB: "Ei doi nu au ce să mai caute în club! Vor vedea la meciul cu Oțelul"

Update: Robert Niță: „E clar că este o conjunctură nefavorabilă”

La rândul său, Robert Niță a recunoscut că echipa națională a României se confruntă cu o conjunctură nefavorabilă.

„E clar că este o conjunctură nefavorabilă din punctul de vedere al jocului și al rezultatelor. Ne-am mirat când am văzut că selecționerul a făcut multe convocări. Iată că aici a fost inspirat.

Nu îi avem pe Drăgușin și Ghiță, suspendați. Rămânem fără Bîrligea. Deja este la echipa de club, unde cei de la Frosinone încearcă să îl pună cât mai repede pe picioare”, a transmis Robert Niță, la VOYO SPORT LIVE.

Update: Mihai Mironică: „Cu Gică Hagi am trăit cea mai frumoasă perioadă și acum cea mai urâtă din istoria naționalei”

Jurnalistul Mihai Mironică a susținut că un nou eșec usturător al României cu Suedia ar putea să îi aducă plecarea lui Gică Hagi de la echipa națională.

„Cu Gică Hagi am trăit cea mai frumoasă perioadă din istoria naționalei. Acum trăim cea mai urâtă perioadă. Sunt niște rezultate dezastruoase în Nations League.

Au fost și niște conjuncturi nefavorabile. Mie nu mi s-a părut că a fost cartonaș roșu la Drăgușin. Până atunci jucam bine. Eu cred că, dacă România o comite împotriva Suediei, e posibil să asistăm la plecarea lui Gheorghe Hagi”, a spus Mihai Mironică, la VOYO SPORT LIVE.

Matinal VOYO SPORT LIVE, cu Andru Nenciu, Robert NIță și Mihai Mironică

Pe VOYO SPORT 1, în această dimineață, Andru Nenciu îi are invitați pe Robert Niță și pe Mihai Mironică pentru a discuta despre situația în care a ajuns naționala României în Divizia B din Liga Națiunilor.

Cu un vagon de speranțe după numirea lui Gică Hagi pe bancă, România părea că deține toate argumentele unui start concludent în Nations League. Realitatea e alta! Naționala s-a făcut de râs după o serie jenantă: trei eșecuri!

România, fără un fotbalist-cheie

Ultimul meci, cel cu Polonia, 0-6, a fost un adevărat dezastru. Chiar dacă tricolorii au jucat în 10 după eliminarea lui Radu Drăgușin, felul în care au gestionat situația de om în minus a lăsat de dorit.

România joacă luni, de la 21:45, la București, contra Suediei, pentru a mai spăla rușinea. Selecționerul nu se poate baza pe Radu Drăgușin și Virgil Ghiță (ambii suspendați), dar nici pe Daniel Bîrligea, accidentat, anunț făcut sâmbătă seara de FRF.